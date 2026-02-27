RC Strasbourg Alsace RC Strasbourg Alsace RCS RC Lens RC Lens RCL
Endstand
1:1
1:0 , 0:1
  • Joaquin Panichelli
  • Mamadou Sangare
NEWS

Ex-Rapidler Sangare sichert Lens einen Punkt

Der Malier gleicht in Straßburg aus. ÖFB-Legionär Samson Baidoo fehlt weiterhin verletzungsbedingt.

Ex-Rapidler Sangare sichert Lens einen Punkt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Zum Auftakt des 24. Spieltags in der Ligue 1 trennen sich Racing Straßburg und RC Lens mit einem 1:1-Unentschieden.

Ex-Rapidler Sangare gleicht nach etwas mehr als einer Stunde aus (62.), nachdem Lens in der ersten Hälfte in Rückstand geraten war.

ÖFB-Legionär Samson Baidoo fehlt in Straßburg und verpasst das dritte Spiel in Folge mit einer Oberschenkelverletzung. Diese machte ihm schon im Jänner zu schaffen. Anfang Februar war er kurzzeitig wieder fit gewesen.

RC Lens hat aktuell einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer PSG. Die Pariser spielen am Samstag gegen Le Havre.

