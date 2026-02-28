Paderborn springt vorerst an Tabellenspitze

In der 24. Runde der 2. deutschen Bundesliga feiert der SC Paderborn einen knappen 2:1-Sieg beim 1. FC Kaiserslautern.

Den ersten Treffer für die Ostwestfalen erzielt Calvin Brackelmann per Freistoß in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45+7.). Filip Bilbija sorgt dann per Elfmeter für die Entscheidung (90+5.).

Kenny Prince Redondo gelingt zwar kurz vor Schluss noch der Anschlusstreffer (90+8.), doch das Tor kommt aus Sicht von Kaiserslautern zu spät.

Durch den Sieg zieht Paderborn vorerst an Schalke vorbei an die Tabellenspitze. Die Gelsenkirchner können sich jedoch den ersten Platz im Topspiel um 20:30 Uhr gegen Greuther Fürth zurückerobern.

Sieg für Hannover, Punkteteilung in Kiel

Ebenfalls über einen knappen Sieg darf Hannover 96 jubeln. Die Niedersachsen gewinnen dank eines Elfmetertors von Enzo Leopold (63.) gegen Arminia Bielefeld mit 1:0.

ÖFB-Legionär Benedikt Pichler wird für Hannover in der 65. Minute eingewechselt.

Ein 1:1-Unentschieden gibt es zwischen Holstein Kiel und SV Elversberg. Die Treffer erzielen Jonas Therkelsen (63.) bzw. David Mokwa (61.).

Während Nicolas Kristof im Tor bei Elversberg durchspielt, wird Stefan Schwab für Kiel in der 79. Minute eingewechselt.