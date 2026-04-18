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Arnautovic trifft bei Roter-Stern-Heimsieg

Der amtierende serbische Champion gewinnt zum Auftakt der Meisterrunde deutlich gegen Vojvodina.

Arnautovic trifft bei Roter-Stern-Heimsieg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Roter Stern Belgrad startet mit einem 4:1-Heimsieg gegen FK Vojvodina in die Meisterrunde der serbischen SuperLiga. ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic steuert einen Treffer bei.

Die Gäste aus Novi Sad spielen über weite Strecken der Partie zu zehnt, Tanga fliegt nach 20 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz.

Kurz vor der Pause schlägt Roter Stern doppelt zu. Katai (42.) und Kostov (45.+2), der nach einem Arnautovic-Stangenschuss abstaubt, bringen die Hausherren mit 2:0 in Führung.

Dazwischen trifft auch der ÖFB-Stürmer. Arnautovic leitet die Aktion selbst ein, steht bei seinem Kopfballtreffer aber deutlich im Abseits (44.).

In der zweiten Hälfte erzielt Vojvodina den 1:2-Anschlusstreffer (66.), ehe Arnautovic den alten Abstand wiederherstellt. Der 36-Jährige schiebt nach einem guten Zuspiel ohne Probleme ein. Den Schlusspunkt setzt Enem mit seinem Tor zum 4:1 (79.). Für Roter Stern ist es der zwölfte Ligasieg in Folge.

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