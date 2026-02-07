Adamu bekommt in Glasgow Verstärkung von CL-Sieger

Celtic Glasgow hat am Samstag die Verpflichtung von Alex Oxlade-Chamberlain bekanntgegeben.

Beim neuen Verein von Junior Adamu unterschreibt der 32-jährige Engländer bis Saisonende plus Option auf ein weiteres Jahr.

Der ehemalige Arsenal-Jugendspieler, der 2019 mit dem FC Liverpool die UEFA Champions League gewann, dabei aber nicht zum Einsatz kam, stand bis zum August 2025 bei Besiktas Istanbul unter Vertrag. Zuletzt war er vereinslos und hielt sich mehrere Monate bei den "Gunners" fit.

"Er hat noch immer so viel zu bieten und ich bin mir sicher, dass er uns mit seinen Fähigkeiten und seiner Erfahrung eine weitere Facette mitgeben kann", freut sich Celtic-Trainer Martin O’Neill über den Deal.