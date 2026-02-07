Manchester United Manchester United MUN Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur TOT
Endstand
2:0
1:0 , 1:0
NEWS

Vierter Sieg unter Carrick! Manchester United bleibt makellos

Die "Red Devils" bleiben unter dem Neo-Trainer weiterhin in absoluter Topform.

Vierter Sieg unter Carrick! Manchester United bleibt makellos Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Manchester United ist weiter das Team der Stunde in der Premier League!

Die "Red Devils" feiern zum Auftakt der 25. Runde gegen Tottenham einen verdienten 2:0-Heimsieg und bleiben damit in der Tabelle weiter auf einem Champions-League-Rang.

Dabei schwächen sich die "Spurs" nach 29 Minuten selbst. Cristian Romero kommt bei einem Zweikampf mit Casemiro zu spät und bekommt die Rote Karte. Noch vor dem Seitenwechsel nutzt die Carrick-Elf die numerische Überlegenheit aus.

Mbeumo und Fernandes führen United zum Sieg

Bryan Mbeumo trifft nach einem kurzgespielten Eckball ins lange Eck zur 1:0-Führung (38.). Daraufhin kontrolliert Manchester United das Spielgeschehen und sorgt vor der Schlussphase in der zweiten Hälfte für die Vorentscheidung. Bruno Fernandes erzielt nach einer Flanke ins lange Eck den Treffer zum 2:0-Heimerfolg.

Daher feiert Manchester United unter Michael Carrick nach Erfolgen über Manchester City, Arsenal und Fulham den vierten Ligasieg in Folge. Tottenham, wo Kevin Danso mit einer Zehenverletzung ausfiel, bleibt indes im Mittelfeld.

