Schalke 04 Schalke 04 SCH
SG Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden SGD
Endstand
2:2
0:0 , 2:2
  • Edin Dzeko
  • Edin Dzeko
  • Hasan Kurucay e
  • Thomas Keller
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Trotz Dzeko-Doppelpack! Schalke patzt erneut

Die Elf von Trainer Miron Muslic ist damit bereits seit vier Spielen sieglos. Verfolger Paderborn rückt näher, Elversberg patzt hingegen auch.

Trotz Dzeko-Doppelpack! Schalke patzt erneut Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Ergebniskrise von Schalke 04 geht weiter!

Die "Königsblauen" verspielen im Heimspiel der 21. Runde in der zweiten deutschen Bundesliga gegen Dynamo Dresden eine 2:0-Führung und müssen sich mit einem 2:2 zufriedengeben.

Dabei läuft die Partie für die Hausherren, bei denen ÖFB-Legionär Dejan Ljubicic durchspielt, eigentlich optimal. Winter-Neuzugang Edin Dzeko sorgt mit einem Doppelpack (52./70.) für die komfortable Führung.

Durch ein Eigentor von Hasan Kurucay (78.) wird es aber nochmal spannend und Dresden kann den Schwung mitnehmen. Thomas Keller sorgt in Minute 87 für den Punktgewinn auf Schalke.

Für die Elf von Trainer Miron Muslic ist es gleichzeitig das vierte sieglose Spiel in Serie. Zuletzt gab es Remis gegen Hertha und Kaiserslautern, sowie eine Niederlage gegen Bochum.

Sieg für Paderborn

SC Paderborn nutzt hingegen den Patzer eiskalt und bleibt weiter an den Schalkern dran. Nur noch ein Punkt trennt die beiden Teams nach 21 Runden. Am Samstag besiegte der Tabellenzweite zuhause den 1. FC Nürnberg mit 2:1.

Sebastian Klaas (26./Elf.) und Laurin Curda (29.) bringen die Hausherren früh in Front, die Klose-Elf macht es in Unterzahl aber nochmal spannend. Nach dem Platzverweis von Rafael Lubach (51.) trifft Luka Lochoshvili zum 1:2 (75.).

Elversberg patzt

Weniger erfolgreich läuft es dafür für den SV Elversberg. Der Tabellendritte verliert zuhause gegen Hertha BSC Berlin mit 0:3.

Für die Berliner treffen Pascal Klemens (42.), Jan Luca Schuler (58.) und Toni Leistner (78.).

Die besten Choreos 2025 im internationalen Fußball

1. FC Union Berlin
MSV Duisburg

Slideshow starten

48 Bilder

Mehr zum Thema

Trotz Elfmetertreffer: Baumgart kritisiert Querfeld

Trotz Elfmetertreffer: Baumgart kritisiert Querfeld

Deutsche Bundesliga
15
Querfeld rettet Union einen Punkt

Querfeld rettet Union einen Punkt

Deutsche Bundesliga
4
8 Tore! Historische erste Hälfte im Kellerduell der 2. Bundesliga

8 Tore! Historische erste Hälfte im Kellerduell der 2. Bundesliga

International
3
Deutsche Bundesliga LIVE: Union Berlin - Eintracht Frankfurt

Deutsche Bundesliga LIVE: Union Berlin - Eintracht Frankfurt

Deutsche Bundesliga
Vertrag von ÖFB-Legionär bei polnischem Traditionsklub aufgelöst

Vertrag von ÖFB-Legionär bei polnischem Traditionsklub aufgelöst

International
3
Causa Schicker: Ilzer-Rücktritt? "Kann ich nicht ausschließen"

Causa Schicker: Ilzer-Rücktritt? "Kann ich nicht ausschließen"

Deutsche Bundesliga
17
Offiziell! FC Barcelona verlässt die Super League

Offiziell! FC Barcelona verlässt die Super League

La Liga
4

Kommentare

Fußball 2. Deutsche Bundesliga Fußball International Deutschland (Fußball) Dejan Ljubicic ÖFB-Legionäre FC Schalke 04 1. FC Nürnberg Miron Muslic Edin Dzeko Dynamo Dresden SV 07 Elversberg Hertha BSC SC Paderborn