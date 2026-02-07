Trotz Dzeko-Doppelpack! Schalke patzt erneut

Die Ergebniskrise von Schalke 04 geht weiter!

Die "Königsblauen" verspielen im Heimspiel der 21. Runde in der zweiten deutschen Bundesliga gegen Dynamo Dresden eine 2:0-Führung und müssen sich mit einem 2:2 zufriedengeben.

Dabei läuft die Partie für die Hausherren, bei denen ÖFB-Legionär Dejan Ljubicic durchspielt, eigentlich optimal. Winter-Neuzugang Edin Dzeko sorgt mit einem Doppelpack (52./70.) für die komfortable Führung.

Durch ein Eigentor von Hasan Kurucay (78.) wird es aber nochmal spannend und Dresden kann den Schwung mitnehmen. Thomas Keller sorgt in Minute 87 für den Punktgewinn auf Schalke.

Für die Elf von Trainer Miron Muslic ist es gleichzeitig das vierte sieglose Spiel in Serie. Zuletzt gab es Remis gegen Hertha und Kaiserslautern, sowie eine Niederlage gegen Bochum.

Sieg für Paderborn

SC Paderborn nutzt hingegen den Patzer eiskalt und bleibt weiter an den Schalkern dran. Nur noch ein Punkt trennt die beiden Teams nach 21 Runden. Am Samstag besiegte der Tabellenzweite zuhause den 1. FC Nürnberg mit 2:1.

Sebastian Klaas (26./Elf.) und Laurin Curda (29.) bringen die Hausherren früh in Front, die Klose-Elf macht es in Unterzahl aber nochmal spannend. Nach dem Platzverweis von Rafael Lubach (51.) trifft Luka Lochoshvili zum 1:2 (75.).

Elversberg patzt

Weniger erfolgreich läuft es dafür für den SV Elversberg. Der Tabellendritte verliert zuhause gegen Hertha BSC Berlin mit 0:3.

Für die Berliner treffen Pascal Klemens (42.), Jan Luca Schuler (58.) und Toni Leistner (78.).