Freud und Leid für ÖFB-Legionäre in CL-Quali

Johannes Kreidl ist mit KuPS in die zweite Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League eingezogen.

Der 30-jährige Goalie darf sich mit dem finnischen Meister aus Kuopio im Rückspiel gegen FK Vardar Skopje eine 2:3-Niederlage nach Verlängerung erlauben, um trotzdem über den Aufstieg jubeln zu dürfen.

Ein Eigentor von Savolainen (59./ET) sowie Zakaric (90.+1) per Elfmeter schießen den Meister Nordmazedoniens nach der 0:2-Pleite im Hinspiel in die Verlängerung.

Dort bringt Armah die Finnen wieder auf Kurs (100.), doch zwei Minuten später sorgt Puleio wieder für den Zwei-Tore-Vorsprung (102.). Noch vor der Halbzeit in der Verlängerung wird KuPS ein Strafstoß zugesprochen, den Parzyszek (105.+1) erfolgreich verwandelt.

In weiterer Folge wird der Spielstand erfolgreich verwaltet, Kreidl steht über die gesamte Spieldauer im Tor. In der zweiten Runde wartet mit Sabah FK der Champion Aserbaidschans.

Ex-Rapidler Zivkovic ausgeschieden

Für Jovan Zivkovic und den FC Györ ist in der ersten Quali-Runde dagegen Endstation.

Das 0:1 aus dem Hinspiel kann nicht wettgemacht werden, ein 2:2 im Rückspiel gegen Vikingur Reykjavik bedeutet das jähe Aus.

Nach Hafsteinssons Führungstor (34.) drehen Vitalis vom Punkt (38./E) und ein Eigentor von Thorkelsson (45.+1) das Spiel vorerst zugunsten der ungarischen Hausherren. Kurz nach der Pause erzielt Sigurdsson jedoch den Ausgleich (55.).

Zivkovic wird in der 84. Spielminute eingewechselt, kann jedoch keinen Umschwung mehr bewirken.

Während Islands Champion in der zweiten Runde auf Hapoel Be'er Sheva trifft, geht es für Györ in der Qualifikation zur UEFA Conference League weiter. Dort wartet in der zweiten Runde der Verlierer des CL-Quali-Duells KI Klaksvik und Atert Bissen (Hinspiel: 2:1).

Auch Savic raus

Stefan Savic muss mit Borac Banja Luka ebenfalls die Segel streichen.

Bei Levski Sofia setzt es eine glatte 0:4-Pleite, das Hinspiel in Bosnien ging noch 1:1 aus. Der Salzburger steht bis zur 83. Minute am Spielfeld.

Zu diesem Zeitpunkt liegt man bereits 0:3 zurück: Oko-Flex (48.) sowie Reinaldo per Doppelpack (59./65.) treffen. Den Endstand besorgt Perea (85.).

Banja Luka duelliert sich in der zweiten Quali-Runde zur Conference League mit dem Verlierer aus Petrocub Hincesti und KS Egnatia Rrogozhina (1:1). Levski Sofia bekommt es in der Champions-League-Quali mit dem Sieger aus FK Maxline Wizebsk und CS Universitatea Craiova (1:4) zu tun.