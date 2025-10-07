Suche
    Wohl fix: Ex-Milan-Trainer unterschreibt in Saudi-Arabien

    Der Portugiese übernimmt in dem Wüstenstaat einen Topklub. Zuletzt trainierte er in Italien.

    Wenige Monate nach seinem Aus in Italien hat Sergio Conceicao einen neuen Klub gefunden.

    Wie Transferinsider Fabrizio Romano vermeldet, wird der Portugiese neuer Cheftrainer beim saudi-arabischen Topklub Al-Ittihad. Dort soll der 50-Jährige einen Vertrag bis 2027 unterschreiben. Zuletzt war Conceicao beim AC Milan tätig, wurde dort im Juni aber nach nur 31 Spielen wieder entlassen. Zuvor trainierte er unter anderem den FC Porto, den FC Nantes und SC Braga.  

    Übernimmt Amt von Weltmeister

    Conceicao übernimmt in Jeddah das Amt vom ehemaligen französischen Nationaltrainer und Weltmeister Laurent Blanc, der im September nach einer Niederlage gegen Ronaldo-Klub Al-Nassr entlassen wurde. Dazwischen betreute Hassan Khalifa das Team interimistisch.

    Al-Ittihad rangiert in der Saudi Pro League nach vier Spieltagen mit einer Ausbeute von neun Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. In der vergangenen Saison gewann das Team um Superstars wie Karim Benzema, N'Golo Kante & Co. die Meisterschaft und den Pokal.

