Suche
    news

    Wiegele-Transfer nach Graz? "Alles wurde abgeblockt"

    Florian Wiegele bekam zuletzt viel Spielzeit bei Viktoria Pilsen. Dennoch ist wenig eitel Wonne beim 24-jährigen Schlussmann.

    Wiegele-Transfer nach Graz? Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Florian Wiegele kam zuletzt zu mehreren Einsätzen für Viktoria Pilsen.

    In der Champions-League-Qualifikation stand er sowohl gegen Servette Genf als auch gegen die Glasgow Rangers zwischen den Pfosten, hinzukam ein Einsatz in der Liga - Grund dafür war ein Nasenbeinbruch des etatmäßigen Einser-Tormanns Martin Jedlicka.

    Ist der 27-jährige Tscheche wieder fit, muss Wiegele zurück auf die Bank - zum Unmut des österreichischen Keepers. "Ich weiß, dass ich keine faire Chance habe", ärgert sich Wiegele im Gespräch mit der "Kleinen Zeitung".

    Schon vor Saisonbeginn sei ihm mitgeteilt worden, dass die Entscheidung, Jedlicka den Vorzug zu geben, "vereinspolitische Gründe" habe.

    Wiegele: "Bis jetzt sind sehr wenige Sachen eingehalten worden"

    Eigentlich sei geplant gewesen, Jedlicka zu verkaufen. Dieses Vorhaben dürfte jedoch auf Eis gelegt sein - womit Wiegele künftig nur die Ersatzbank bleibt. Das ursprüngliche Versprechen von Viktoria Pilsen, Wiegele eine erneute Leihe zu ermöglichen, sollte Jedlicka bleiben, werde auch nicht eingehalten, wie der 24-jährige Österreicher bestätigt.

    "Bis jetzt sind sehr wenige Sachen eingehalten worden, die mir von Vereinsseite gesagt wurden", so Wiegele.

    Viktoria Pilsen blockte Graz-Rückkehr ab

    Seine beiden Ex-Vereine GAK und Sturm Graz haben sich in diesem Sommer durchaus um Wiegele bemüht. "Es hat Kontakt gegeben, aber im Endeffekt erübrigt sich das alles, weil sich Pilsen einfach quergestellt hat. Egal, was von welcher Seite auch immer gekommen ist, wurde abgeblockt."

    Für Wiegele bleibt nun nicht recht viel mehr übrig, als durchzuhalten: "Ich weiß, dass der Verein viel von mir hält. Sie haben auch gesagt, dass ich es nicht negativ sehen soll, dass ich bleiben muss, sondern positiv, dass sie mir vertrauen. Sie meinen, dass ich meine Spiele kriegen und nicht die ganze Zeit auf der Bank sitzen werde."

    Suche beendet! Sturm verpflichtet neuen Torhüter

    Suche beendet! Sturm verpflichtet neuen Torhüter

    Bundesliga

    AMS-Camp: Diese Teilnehmer haben einen Klub gefunden

    Vorschau
    Joachim Standfest (45)
    Roman Wallner (43)

    Slideshow starten

    39 Bilder

    Mehr zum Thema

    Klarer Rangers-Sieg im Duell der möglichen Salzburg-Gegner

    Klarer Rangers-Sieg im Duell der möglichen Salzburg-Gegner

    Champions League - Spielbericht
    32
    Wie Mwene den "Außenverteidiger" populär machen will

    Wie Mwene den "Außenverteidiger" populär machen will

    Deutschland - Bundesliga
    Transfer-Update: Bye Salzburg-Flop - Bonjour beim GAK

    Transfer-Update: Bye Salzburg-Flop - Bonjour beim GAK

    Bundesliga
    Fix: Braunöder hat neuen Klub gefunden

    Fix: Braunöder hat neuen Klub gefunden

    Italien - Serie A
    21
    Stadion Liebenau: Macht endlich Nägel mit Köpfen!

    Stadion Liebenau: Macht endlich Nägel mit Köpfen!

    Bundesliga - Hintergrund
    Die Rekord-Zugänge der 12 Bundesliga-Klubs

    Die Rekord-Zugänge der 12 Bundesliga-Klubs

    Bundesliga - Diashows
    14
    Transferliste der österreichischen Bundesliga

    Transferliste der österreichischen Bundesliga

    Bundesliga - Liga Facts
    Die 25 bislang teuersten Sommer-Transfers 2025

    Die 25 bislang teuersten Sommer-Transfers 2025

    Diashows
    5

    Kommentare