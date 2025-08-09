Wiegele-Transfer nach Graz? "Alles wurde abgeblockt"

Florian Wiegele kam zuletzt zu mehreren Einsätzen für Viktoria Pilsen.

In der Champions-League-Qualifikation stand er sowohl gegen Servette Genf als auch gegen die Glasgow Rangers zwischen den Pfosten, hinzukam ein Einsatz in der Liga - Grund dafür war ein Nasenbeinbruch des etatmäßigen Einser-Tormanns Martin Jedlicka.

Ist der 27-jährige Tscheche wieder fit, muss Wiegele zurück auf die Bank - zum Unmut des österreichischen Keepers. "Ich weiß, dass ich keine faire Chance habe", ärgert sich Wiegele im Gespräch mit der "Kleinen Zeitung".

Schon vor Saisonbeginn sei ihm mitgeteilt worden, dass die Entscheidung, Jedlicka den Vorzug zu geben, "vereinspolitische Gründe" habe.

Wiegele: "Bis jetzt sind sehr wenige Sachen eingehalten worden"

Eigentlich sei geplant gewesen, Jedlicka zu verkaufen. Dieses Vorhaben dürfte jedoch auf Eis gelegt sein - womit Wiegele künftig nur die Ersatzbank bleibt. Das ursprüngliche Versprechen von Viktoria Pilsen, Wiegele eine erneute Leihe zu ermöglichen, sollte Jedlicka bleiben, werde auch nicht eingehalten, wie der 24-jährige Österreicher bestätigt.

"Bis jetzt sind sehr wenige Sachen eingehalten worden, die mir von Vereinsseite gesagt wurden", so Wiegele.

Viktoria Pilsen blockte Graz-Rückkehr ab

Seine beiden Ex-Vereine GAK und Sturm Graz haben sich in diesem Sommer durchaus um Wiegele bemüht. "Es hat Kontakt gegeben, aber im Endeffekt erübrigt sich das alles, weil sich Pilsen einfach quergestellt hat. Egal, was von welcher Seite auch immer gekommen ist, wurde abgeblockt."

Für Wiegele bleibt nun nicht recht viel mehr übrig, als durchzuhalten: "Ich weiß, dass der Verein viel von mir hält. Sie haben auch gesagt, dass ich es nicht negativ sehen soll, dass ich bleiben muss, sondern positiv, dass sie mir vertrauen. Sie meinen, dass ich meine Spiele kriegen und nicht die ganze Zeit auf der Bank sitzen werde."

