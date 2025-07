Lionel Messi schreibt in der Major League Soccer mit einem Doppelpack Geschichte.

Beim 2:1 seines Teams Inter Miami gegen New England Revolution erzielt der Weltmeister aus Argentinien beide Tore - und zum vierten Mal in Serie zwei Treffer in einer MLS-Partie. Das gelang vor ihm noch keinem.

Die Serie begann mit einem Doppelpack Ende Mai gegen CF Montréal. Danach folgten zwei Tore gegen Columbus Crew, nach der Klub-WM traf der 38-Jährige erneut gegen Montréal doppelt und erzielte nun vor den Toren von Boston seine Saisontore 13 und 14 in der Major League Soccer

Nur Sam Surridge von Nashville SC hat mit 16 Treffern in der laufenden Saison insgesamt eine bessere Ausbeute.