Nach Fehlen bei All-Star-Game: MLS bestraft Messi

Auch für Fußball-Superstar Lionel Messi gelten in der amerikanischen Liga MLS die Regeln.

Der Argentinier wurde von der Liga für ein Spiel gesperrt, nachdem er am Mittwoch auf eine Teilnahme am All-Star-Game in Austin verzichtet hatte. Gleiches gilt für Jordi Alba, seinen Teamkollegen bei Inter Miami. Messi und Alba waren von Fans und Medien in den MLS-Kader für das Spiel gegen die Auswahl der mexikanischen Liga MX gewählt worden.

Trainer hat Erklärung parat

Beide verzichteten aber auf eine Teilnahme, ohne dass eine medizinische Begründung vorlag. Entsprechend folgte nun die Sperre für das Spiel gegen Cincinnati am Samstag. MLS-Chef Don Garber sprach von einer "schwierigen Entscheidung", Miamis Trainer Javier Mascherano hatte das Fehlen seines Duos am Freitag mit dem dichten Terminplan erklärt.

Messi sei müde gewesen, meinte dessen argentinischer Landsmann. Der 38-jährige Messi hat in 17 Ligaspielen in dieser Saison 18 Tore erzielt. Er spielte mit Inter außerdem im CONCACAF Champions Cup und bei der Klub-WM.