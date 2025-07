Lionel Messi ist weiterhin nicht zu stoppen. Nach der jüngsten 0:3-Niederlage gegen den FC Cincinnati darf der Argentinier mit Inter Miami in der Nacht auf Sonntag wieder jubeln. Beim 5:1-Sieg gegen die New York Red Bulls steuert Messi abermals einen Doppelpack bei.

Dabei gehen die Gastgeber im "Big Apple" nach einer Viertelstunde in Führung. Nach einer Ecke befördert Hack den Ball über die Linie.

Doch nur wenige Minuten später folgt ein erster Messi-Geniestreich. Der 38-Jährige setzt Alba mit einem schönen Pass in Szene, der Außenverteidiger trifft aus spitzem Winkel zum 1:1-Ausgleich (24.). In der Folge sorgt Segovia, diesmal nach einem Alba-Assist, für den Doppelschlag zum 2:1 (27.).

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte kann der Mittelfeldspieler aus Venezuela seinen Doppelpack schnüren. Die Red Bulls bekommen den Ball nicht geklärt, Segovia trifft ins lange Eck (45.+3).

Sechster Messi-Doppelpack

Nach dem Wiederanpfiff trägt sich schließlich auch Messi in die Torschützenliste ein. Busquets setzt den Linksfuß mit einem herrlichen Zuspiel in die Tiefe in Szene, Messi bleibt vor dem Tor cool, umkurvt Ex-Salzburg-Keeper Coronel und schiebt zum 4:1 ein (60.).

Beim 5:1 glänzt Suarez mit einer Vorlage. Der Stürmer aus Uruguay findet am zweiten Pfosten Messi, der mit einer starken Technik brilliert und seinen zweiten Treffer des Spiels erzielt (75.). Es ist der bereits sechste MLS-Doppelpack in der laufenden Saison für den argentinischen Superstar.

Nach dem Kantersieg steht Inter Miami auf Platz fünf der Eastern Conference. Der Klub aus Florida hat allerdings drei Spiele weniger als die Tabellennachbarn absolviert. Die New York Red Bulls sind Neunter.

