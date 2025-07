Bei der Klub-WM hat es für Lionel Messi und Inter Miami nach dem Ausscheiden im Achtelfinale nicht mit dem großen Coup geklappt.

Mittlerweile ist der Alltag in der Major League Soccer zurück. Einer glänzt dabei besonders: Lionel Messi.

Der argentinische Ausnahmespieler steuert beim 4:1-Erfolg über CF Montreal einen Doppelpack bei.

Messi patzt und glänzt

Allerdings verläuft der Start ins Match alles andere als glatt: Messi leitet das Führungstor Montreals mit einem schlampigen Rückpass ein (2.). Dann macht er aber das, was er am besten kann: Er erzielt das 2:1 (40.) sowie das 4:1 (62.) nach jeweils herrlichen Dribblings. Es sind seine Treffer elf und zwölf in dieser Saison.

Die restlichen Miami-Tore gehen auf das Konto von Tadeo Allende (33.) und Telasco Segovia (60.).

In der Eastern Conference liegt Miami nun auf dem sechsten Rang mit 23 Punkten nach 17 Spielen.

VIDEO: Messis Tor in der 40. Minute

Don Leo Messi dice presente 🐐🎯✨ pic.twitter.com/g1xnGlEWjt — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 6, 2025

VIDEO: Messis Tor in der 62. Minute

The greatest of all time 🐐 pic.twitter.com/gr4vRt7QHX — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 6, 2025

