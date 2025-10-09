Suche
    Kopf gegen die Bande! Nationalspieler mit Genickbruch

    In der zweiten chinesischen Liga kommt es zu einem tragischen Unfall. Ein Spieler schwebt in Lebensgefahr.

    Drama in der chinesischen League One: Beim Spiel zwischen Guangxi Pingguo Haliao FC und Chongqing Tongliang Long FC (1:2) kommt es zu einem folgenschweren Zwischenfall.

    Der togolesische Mittelfeldspieler Samuel Asamoah kracht nach einem Schubser seines Gegenspielers Zhang Zhixiong ungebremst mit dem Kopf gegen eine Werbebande.

    Der 31-Jährige erleidet dabei einen Genickbruch sowie Nervenschäden. Asamoah wird sofort ins Krankenhaus gebracht und einer Notoperation unterzogen.

    "Er läuft Gefahr, eine hochgradige Querschnittslähmung zu erleiden und wird alle verbleibenden Spiele dieser Saison verpassen", teilt sein Klub Guangxi Pingguo Haliao FC in einer offiziellen Stellungnahme mit. "Auch seine Karriere könnte ernsthaft beeinträchtigt werden."

    Asamoah, der vor seinem Engagement in China unter anderem für den belgischen Erstligisten VV St. Truiden aktiv war und sechsmal für die A-Nationalmannschaft des Togo auflief, steht nun vor einer ungewissen sportlichen Zukunft.

    Kommentare