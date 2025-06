Die Zukunft von Gennaro Gattuso bei Hajduk Split ist entschieden.

Der Klub von ÖFB-Legionär Ivan Lucic gab am Donnerstagabend die Trennung vom Italiener bekannt. Man habe sich einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung verständigt.

Unter Gattuso erreichte Split in der abgelaufenen Saison Rang drei. In den 43 Spielen, in denen er den kroatischen Traditionsverein betreute, holt er 20 Siege, 14 Unentschieden und neun Niederlagen.

Wer ihm nachfolgen wird, ist noch nicht bekannt.