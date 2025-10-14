Ex-Liefering-Coach Svensson lehnt wohl zwei Offerten ab

Vom Zweitligisten FC Liefering schaffte Bo Svensson 2021 den Schritt als Cheftrainer in die Deutsche Bundesliga zu Mainz. Vergangene Saison coachte der Däne dort Union Berlin, wurde Ende 2024 allerdings in der Winterpause beurlaubt.

Seither ist der 46-Jährige ohne Trainerjob. Dabei dürfte er, wie Transferinsider Florian Plettenberg schreibt, erst kürzlich angefragt worden sein. Beim belgischen Meister Union St.-Gilloise soll er Topkandidat gewesen sein. Dabei habe der Ex-Liefering-Coach allerdings darauf bestanden, zwei Assistenten mitnehmen und letztendlich das Angebot abgelehnt. Mit David Hubert steht der neue Trainer von ÖFB-Stürmer Raul Florucz dort schon fest (hier nachlesen >>>).

Auch bei den Glasgow Rangers soll er unter den Kandidaten gewesen sein. Eine entsprechende Anfrage aus Schottland habe Svensson aber abgelehnt.

VIDEO: Die größten Liefering-Talente