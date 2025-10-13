Suche
    Vom Abstiegskandidat zum Meister: Neuer Trainer für Florucz

    Sebastien Pocognoli folgt in Monaco auf Adi Hütter - bei St. Gilloise übernimmt nun David Hubert, der von einem Abstiegskandidaten zum Meister wechselt.

    Vom Abstiegskandidat zum Meister: Neuer Trainer für Florucz Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Der neue Trainer von Raul Florucz bei Union Saint-Gilloise steht fest.

    David Hubert folgt beim belgischen Meister in der Jupiler Pro League auf Sebastien Pocognoli, der Adi Hütter bei der AS Monaco ersetzt. Für den 37-jährigen geht es damit vom Abstiegskampf zu einem UEFA-Champions-League-Teilnehmer.

    Hubert hat erst im Sommer als Coach von Oud-Heverlee Leuven übernommen. Erst im September letzten Jahres hat er seiner Trainer-Karriere beim RSC Anderlecht begonnen, wo er erst interimistisch und dann als fixe Lösung bis März im Amt gewesen ist. Spannungen mit Sportdirektor Olivier Renard haben schlussendlich zu einem vorzeitigen Abschied beim belgischen Rekordmeister geführt.

    Indes ist man bei Leuven "überrascht und enttäuscht" über den Abgang ihres Coaches, der jedoch "alle vertraglichen Verpflichtungen bezüglich seines Transfers erfüllt", wie der Klub auf der Vereinswebsite mitteilt.

