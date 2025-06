Absurde Summe: So viel verdient Ronaldo künftig bei Al-Nassr

Am Donnerstag verlängerte Cristiano Ronaldo seinen Vertrag bei Al-Nassr bis 2027 (hier nachlesen>>>).

Dass ihm der Vertrag eine erneute Gehaltserhöhung einbringt, war abzusehen. Kurz darauf sickerte durch, dass sein Jahresgehalt über 180 Millionen Euro betragen soll.

Dafür wurde er auf "X" auch von einem früheren Teamkollegen getrollt.

Eine Unterschrift für knapp 29 Millionen

Nun kommen konkretere Details ans Licht. Wie die englische "Sun" berichtet, soll Ronaldos Jahresgage sogar 208 Millionen Euro betragen. Außerdem streiche er einen Signing-Bonus von 28,75 Millionen ein, sollte er in sein zweites Vertragsjahr gehen, steige dieser Betrag auf 44,58, wird berichtet.

Das ist aber noch nicht alles. Zudem erhalte CR7 nämlich 15 Prozent der Klubanteile an Al-Nassr (Wert: knapp 39 Mio.), pro Tor bekomme er rund 94.000 Euro, ein Assist sei 47.000 Euro wert.

Über eine halbe Milliarde möglich

Sollte er Torschützenkönig werden, erhalte er weitere fünf Millionen, wird berichtet. Weitere Boni fließen bei etwaigen Gewinnen von Meisterschaft und asiatischer Champions League.

Für Sponsorendeals streicht Ronaldo weitere 70 Millionen ein. In Summe winken ihm so maximal 600 Millionen Euro in den kommenden beiden Jahren.

Die bislang teuersten Sommer-Transfers 2025