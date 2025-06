Cristiano Ronaldo bleibt entgegen mancher Andeutungen doch bei Al-Nassr. Der Portugiese hat einen neuen Vertrag bis Juni 2027 unterschrieben.

Das verlautbarte der 40-Jährige gemeinsam mit seinem Verein auf Instagram. "Ein neues Kapitel beginnt. Die gleiche Leidenschaft, gleicher Traum. Lasst uns gemeinsam Geschichte schreiben", so Ronaldo.

Zwischenzeitlich war spekuliert worden, Ronaldo wolle am Ende seiner Karriere noch bei einem neuen Klub weitermachen – vor allem, um an der Klub-WM teilzunehmen. Al-Nassr hatte sich dafür nicht qualifiziert: Der Klub aus der Hauptstadt Riad belegte in der abgelaufenen Saison der Saudi Pro League nur Rang drei und blieb titellos.

Nicht zuletzt Ronaldo selbst hatte zu den Gerüchten beigetragen, als er sich am Ende der Saison emotional von den Fans verabschiedet hatte - so wirkte es zumindest. Nun wird CR7 aber eben doch bei al-Nassr bleiben, und auch noch mit 42 Jahren seine Fußballschuhe in der Wüste schnüren.