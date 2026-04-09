NEWS

Champions-League-Ball: US-Ausrüster löst wohl Adidas ab

Bis kommendes Jahr kommt der Spielball für die Champions League noch vom deutschen Sportartikel-Hersteller Adidas - das könnte sich 2027 ändern.

Champions-League-Ball: US-Ausrüster löst wohl Adidas ab Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Der offizielle Spielball der UEFA Champions League kommt von 2027 an aller Voraussicht nach nicht mehr von Adidas.

Der Kontinentalverband UEFA als Veranstalter des Wettbewerbs und die Vereinigung der europäischen Fußballklubs (EFC) teilten mit, sie führten exklusive Verhandlungen mit dem Adidas-Erzrivalen Nike über den Zuschlag für die Ball-Rechte von 2027 bis 2031.

Adidas stellt den offiziellen Champions-League-Ball mit dem charakteristischen Sternenmuster seit 2001.

Nike soll doppelt so viel zahlen

Vorher hatten die Klubs schon einmal mit Nike-Bällen gespielt. Einem Bericht der Financial Times zufolge dürfte Nike mehr als 40 Millionen Euro für die Rechte zahlen, etwa doppelt so viel wie Adidas bisher.

Der Vertrag, den erstmals die Marketing-Agentur Relevent für die UEFA und die Clubs ausgehandelt hat, umfasst auch den Spielball für die Europa League und die Conference League, die unterhalb der Champions League angesiedelt sind.

Mehr zum Thema

Ranking: Die besten österreichischen Trainer

Ranking: Die besten österreichischen Trainer

LAOLA1
2
Flick wütet über deutschen VAR: "Das darf nicht vorkommen!"

Flick wütet über deutschen VAR: "Das darf nicht vorkommen!"

Champions League
16
"Hatten mehr Chancen" - PSG hadert mit Inkonsequenz

"Hatten mehr Chancen" - PSG hadert mit Inkonsequenz

Champions League
3
Barcas Kounde glaubt an Rückspiel-Comeback: "Geben nie auf"

Barcas Kounde glaubt an Rückspiel-Comeback: "Geben nie auf"

Champions League
11
Mählich über Liverpool: "Mindestens eine Klasse zu schwach"

Mählich über Liverpool: "Mindestens eine Klasse zu schwach"

Champions League
4
In Überzahl! Atletico holt Hinspielsieg bei Barca

In Überzahl! Atletico holt Hinspielsieg bei Barca

Champions League
2
PSG lässt Liverpool im Viertelfinal-Hinspiel keine Chance

PSG lässt Liverpool im Viertelfinal-Hinspiel keine Chance

Champions League

Kommentare

Fußball UEFA Champions League Adidas Nike