Glasgow Rangers Glasgow Rangers RFC Celtic Glasgow Celtic Glasgow CEL
Endstand
2:2
2:0 , 0:2
  • - -
  • Chermiti
  • - -
  • - -
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Celtic kommt im Old Firm gegen die Rangers nach 0:2 zurück

Ein später VAR-Entschluss rettet Celtic einen Punkt und hilft den Hearts auf dem Weg zur Meisterschaft.

Celtic kommt im Old Firm gegen die Rangers nach 0:2 zurück Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der 29. Runde der schottischen Premiership kommt es zum Derby zwischen den Glasgow Rangers und Celtic Glasgow.

Am Ende gibt es keinen Sieger, das Spiel endet trotz einer 2:0-Vorsprungs zugunsten der Rangers mit einem 2:2.

Bereits in der 8. Spielminute bringt Youssef Chermiti die Rangers nach einer hohen Balleroberung von Skov Olsen in Führung. Nicht einmal 20 Minuten später ist es erneut Chermiti. der einen Fehler der Celtic-Defensive eiskalt ausnützt und den Doppelpack schnürt (26. Minute).

Elfmeter-Drama rettet Celtic einen Punkt

Celtic beginnt erst in der zweiten Halbzeit zu spielen, in der 56. Minute nickt Kieran Tierney nach einer Flanke von Benjamin Nygren flach ins rechte Eck ein.

Lange läuft Celtic dem Rückstand hinterher, ehe die Gäste in der 90. Spielminute einen Elfmeter nach Eingreifen des VAR zugesprochen bekommen. Der eingewechselte Reo Hatate tritt an und scheitert an Jack Butland. Auch den ersten Nachschuss kann Butland parieren, doch wie durch ein Wunder fällt der Ball Hatate erneut vor die Füße und dieses Mal drückt der Japaner den Ball über die Linie.

Durch die Punkteteilung verlieren sowohl die Rangers als auch Celtic wertvolle Punkte im Kampf um die Meisterschaft. Die Rangers halten bei 57 Punkten und stehen auf dem zweiten Platz, haben allerdings bereits sechs Punkte Rückstand auf Heart of Midlothian.

Celtic hat mit einem Spiel weniger 55 Punkte und somit acht Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Der österreichische Nationalspieler Junior Adamu stand im Glasgow-Derby für Celtic in der ersten Halbzeit am Feld.

Mehr zum Thema

Späte Niederlage für Klose und Nürnberg in Berlin

Späte Niederlage für Klose und Nürnberg in Berlin

International
Premier League LIVE: Manchester United - Crystal Palace

Premier League LIVE: Manchester United - Crystal Palace

Premier League
BVB-Legende verlängert in der MLS

BVB-Legende verlängert in der MLS

International
Inter festigt Tabellenführung – Napoli mit Last-Minute-Sieg

Inter festigt Tabellenführung – Napoli mit Last-Minute-Sieg

Serie A
Ljubicic-Hammer sichert Schalke einen Punkt in Fürth

Ljubicic-Hammer sichert Schalke einen Punkt in Fürth

International
6
Enttäuschung beim BVB nach Topspiel-Pleite: "Tut unfassbar weh"

Enttäuschung beim BVB nach Topspiel-Pleite: "Tut unfassbar weh"

Deutsche Bundesliga
1
"Werbung für die Bundesliga" – Kompany nach Klassiker angetan

"Werbung für die Bundesliga" – Kompany nach Klassiker angetan

Deutsche Bundesliga
15

Kommentare

Fußball Fußball International Premiership Junior Adamu Celtic Glasgow Glasgow Rangers Old Firm Kieran Tierney Jack Butland