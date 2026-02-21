NEWS

Bitter! ÖFB-Stürmer wochenlang out

Raul Florucz hat sich eine Wadenverletzung zugezogen und wird seinem Klub einige Wochen fehlen. Ob eine ÖFB-Nominierung in Gefahr ist, ist noch offen.

Bitter! ÖFB-Stürmer wochenlang out
Textquelle: © LAOLA1
Schlechte Nachrichten von Raul Florucz.

Der ÖFB-Legionär von Union Saint-Gilloise hat sich einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen und wird "mehrere Wochen ausfallen", wie sein Trainer David Hubert gegenüber "Het Nieuwsblad" verrät.

Der Oberösterreicher wurde vergangenes Wochenende beim Duell in der belgischen Meisterschaft gegen Standard Lüttich in der zweiten Halbzeit ein und wieder ausgewechselt.

Florucz hält in dieser Saison bereits bei zwölf Torbeteiligungen. Im März des Vorjahres gab er sein ÖFB-Debüt gegen Serbien, nachdem er zuvor mit einem Nationenwechsel zu Rumänien, dem Heimatland seiner Eltern, kokettierte.

Ob eine Nominierung für den ersten Länderspiellehrgang des Jahres mit Testspielen gegen Ghana (27. März) und Südkorea (31. März) gefährdet ist, ist noch unklar.

