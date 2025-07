Robert Gucher ist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung fündig geworden.

Der 34-Jährige wechselt zum italienischen Viertligisten Treviso FBC, wo er bis Saisonende unterschreibt. Zuletzt kickte der Grazer bei Lucchese Calcio in der Serie C, der Klub meldete aber nach der Saison 2024/25 Insolvenz an und ist demnach nicht mehr im Profifußball vertreten.

Mit Ausnahme einer Leihe nach Kapfenberg von Jänner 2011 bis Juni 2012 ist Gucher seit 2008 in Italien unterwegs, damals verließ er den GAK Richtung Frosinone.

