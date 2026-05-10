Später Krimi: Atalanta feiert Auswärtssieg bei Milan

Der AC Milan unterliegt am 36. Spieltag der Serie A mit 2:3 gegen Atalanta BC. Allegris Elf verschläft den Start, zündet erst spät den Turbo und geht leer aus. Dies bedeutet einen herben Dämpfer im Saisonendspurt, während Bergamo eminent wichtige Zähler bejubelt.

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Traumstart für Atalanta

Ederson trifft früh zum 0:1. Mailand kassiert durch Davide Zappacosta vor der Pause das vom VAR bestätigte 0:2. Zur Halbzeit weicht Milans verletzter Ruben Loftus-Cheek für Christopher Nkunku.

Nach dem Seitenwechsel sorgt Giacomo Raspadori nach Ederson-Vorlage für das 0:3 für Palladinos Team. Bitter: Der für den verletzten Giorgio Scalvini gekommene Odilon Kossounou muss zügig für Honest Ahanor vom Feld.

Milan-Offensive kommt zu spät

Milan dominiert spät und verkürzt durch Strahinja Pavlovic nach Ricci-Assist zum 1:3. Nkunku verwandelt in der Nachspielzeit einen nach VAR-Eingriff verhängten Elfmeter von Referee Luca Zufferli zum 2:3.

Milan stellt sich nach der verschlafenen Startphase nun kritischen Fragen, während Atalanta den internationalen Rängen einen Schritt näher kommt.