AC Milan AC Milan ACM Atalanta BC Atalanta BC ATA
Endstand
2:3
0:2 , 2:1
  • Ederson
  • Davide Zappacosta
  • Giacomo Raspadori
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Später Krimi: Atalanta feiert Auswärtssieg bei Milan

Atalanta führt zwischenzeitlich 3:0 in Mailand ehe Milan in der Schlussphase noch einmal rankommt. Zu spät, die "Rossoneri" müssen sich am Ende geschlagen geben, Atalanta bejubelt wichtige drei Punkte im Kampf um Europa.

Später Krimi: Atalanta feiert Auswärtssieg bei Milan Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Der AC Milan unterliegt am 36. Spieltag der Serie A mit 2:3 gegen Atalanta BC. Allegris Elf verschläft den Start, zündet erst spät den Turbo und geht leer aus. Dies bedeutet einen herben Dämpfer im Saisonendspurt, während Bergamo eminent wichtige Zähler bejubelt.

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Traumstart für Atalanta

Ederson trifft früh zum 0:1. Mailand kassiert durch Davide Zappacosta vor der Pause das vom VAR bestätigte 0:2. Zur Halbzeit weicht Milans verletzter Ruben Loftus-Cheek für Christopher Nkunku.

Nach dem Seitenwechsel sorgt Giacomo Raspadori nach Ederson-Vorlage für das 0:3 für Palladinos Team. Bitter: Der für den verletzten Giorgio Scalvini gekommene Odilon Kossounou muss zügig für Honest Ahanor vom Feld.

Milan-Offensive kommt zu spät

Milan dominiert spät und verkürzt durch Strahinja Pavlovic nach Ricci-Assist zum 1:3. Nkunku verwandelt in der Nachspielzeit einen nach VAR-Eingriff verhängten Elfmeter von Referee Luca Zufferli zum 2:3.

Milan stellt sich nach der verschlafenen Startphase nun kritischen Fragen, während Atalanta den internationalen Rängen einen Schritt näher kommt.

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