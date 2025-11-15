U17-Weltmeisterschaft heute: Österreich - Tunesien

Nächste Hürde für das ÖFB-U17-Nationalteam! Nach erfolgreichem Meistern der Gruppenphase trifft die Elf von Cheftrainer Hermann Stadler im WM-Sechzehntelfinale nun auf Tunesien (ab 16:45 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

In Gruppe L blieben Österreichs Youngsters ungeschlagen, siegten gegen Saudi-Arabien, Mali und Neuseeland. Acht Treffern stehen nur zwei Gegentore gegenüber.

Tunesien kam in Gruppe D trotz zweier Niederlagen gegen Belgien und Argentinien weiter, der 6:0-Auftaktsieg gegen die Fidschis-Inseln reichte.

Österreich - Tunesien im LIVE-Ticker: