Tottenham erkämpft sich Remis gegen Liverpool

Liverpool muss sich am 30. Spieltag der Premier League mit einem 1:1 Remis gegen Tottenham begnügen.

Die Heimmannschaft übernimmt von Beginn an die Spielkontrolle und verzeichnet über das gesamte Spiel hinweg einen deutlichen Ballbesitz von 64 Prozent.

Szoboszlai mit der Führung

Früh jubeln die Fans in Anfield über das 1:0. Szoboszlai trifft per Freistoß erfolgreich zur verdienten Führung. Cody Gakpo und Ryan Gravenberch suchen im Anschluss mit weiteren Schüssen den Weg zum Tor, verfehlen den Kasten der Londoner jedoch knapp.

Tottenham, wo der österreichische Legionär Kevin Danso in der Abwehr von Beginn an auf dem Platz steht und durchspielt, konzentriert sich in dieser Phase vor allem auf die Defensivarbeit.

Die Gäste werden in der ersten Halbzeit nur selten zwingend, nähern sich aber durch einen Kopfball von Richarlison kurz vor dem Pausenpfiff an, der sein Ziel allerdings verfehlt.

Der VAR-Check und der späte Ausgleich

Nach Wiederanpfiff drängt die Slot-Auswahl auf die Vorentscheidung, scheitert jedoch unter anderem durch einen platzierten Schuss von Rio Ngumoha am aufmerksamen Schlussmann Guglielmo Vicario.

Auf der Gegenseite wird die Tudor-Elf mit Fortdauer der zweiten Halbzeit mutiger und verzeichnet am Ende insgesamt sieben Schüsse auf das gegnerische Tor, deutlich mehr als die Hausherren mit drei direkten Abschlüssen aufs Gehäuse.

Immer wieder prüfen nun Spieler wie Djed Spence oder der eingewechselte Xavi Simons den starken Liverpool-Keeper Alisson, der die Abschlüsse entschärft.

Die Offensivbemühungen der Gäste gipfeln schließlich in der Schlussminute: Der eingewechselte Randal Kolo Muani bedient Richarlison, der den Ball zum umjubelten Ausgleich im Netz unterbringt.

Auswirkungen auf die Tabelle

Mit diesem Unentschieden sichert sich der Liverpool FC vorerst den fünften Rang, der zur Teilnahme an der UEFA Europa League berechtigt, und profitiert dabei vom Punkteverlust des Chelsea FC, der in der Tabelle überholt wird.

Tottenham Hotspur nimmt hingegen einen überaus wertvollen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt mit in die Hauptstadt.