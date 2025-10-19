Kühbauer-Comeback perfekt! LASK schockt Rapid

Traumstart für Didi Kühbauer in seiner zweiten Amtszeit als LASK-Trainer!

Die Linzer feiern zum Abschluss der zehnten Runde der ADMIRAL Bundesliga einen 2:0-Auswärtserfolg bei Rapid.

Die Wiener sind mittlerweile seit fünf Pflichtspielen sieglos.

Doppelter LASK schockt Rapid

Der LASK ist von Beginn an das aktivere Team und kommt immer wieder zu guten Möglichkeiten.

Der gute Start macht sich in der zwölften Spielminute auch im Ergebnis bemerkbar. Nach einem Fehlpass von Rapid geht es schnell. Im Anschluss an schönes Kurzpassspiel zwischen Adeniran und Horvath taucht Usor frei vor Hedl auf. Der Nigerianer bleibt cool, umkurvt den Rapid-Goalie und sorgt für das 1:0 des LASK (12.)

Rapid findet auch danach kein Mittel gegen giftige Linzer, die immer wieder Nadelstiche setzen. Einer schmerzt Rapid besonders: Weiter Ball auf Adeniran, der viel zu viel Platz hat.

Der US-Amerikaner hat auch viel Zeit, den Ball anzunehmen und sich das Spielgerät herzurichten. Sein Abschluss ist flach und platziert, Hedl ist ohne Chance und muss erneut wutentbrannt hinter sich greifen (42.).

Schwache Rapidler bleiben sieglos

Auch im zweiten Abschnitt bleibt Rapid harmlos. Mbuyi verschießt in der Nachspielzeit sogar einen Elfmeter. (90.+4.) Der LASK spielt die Partie trocken runter und nimmt drei Punkte mit nach Linz.

Der erste Auswärtssieg der Saison ist Balsam auf der geschundenen LASK-Seele. Die Linzer verschaffen sich damit etwas Platz im Tabellenkeller und sind neuer Zehnter.

Rapid wartet seit fünf Pflichtspielen auf einen vollen Erfolg und muss sich aktuell mit Platz drei begnügen.