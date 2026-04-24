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"Alles ist komplett offen" - Bei Arsenal steigt der Druck

Erstmals seit 200 Tagen haben die Gunners die Tabellenführung verloren. Das Heimspiel gegen Newcastle sollte gewonnen werden.

"Alles ist komplett offen" - Bei Arsenal steigt der Druck Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
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Arsenal steht im Kampf um den englischen Meistertitel vor einem Pflichtsieg!

Die Londoner benötigen am Samstag im Heimspiel gegen Newcastle dringend einen vollen Erfolg, um im Fernduell mit Manchester City nicht an Boden zu verlieren.

Die "Citizens" führen die Tabelle fünf Partien vor Schluss aufgrund der höheren Anzahl erzielter Treffer an und sind an diesem Wochenende nicht im Liga-Einsatz, weil sie am Samstag im FA-Cup-Semifinale auf Zweitligist Southampton treffen.

Die Hoffnung lebt weiter

Durch Citys 2:1-Heimsieg über Arsenal am vergangenen Sonntag und dem darauffolgenden 1:0 am Mittwoch in Burnley verloren die "Gunners" erstmals seit über 200 Tagen die Spitzenposition in der Premier League.

"Jetzt beginnt das Rennen neu, alles ist komplett offen", erklärte Arsenal-Coach Mikel Arteta. Sein Team hat auf nationaler Ebene zuletzt vier Mal in Folge verloren.

Dennoch sei man "überzeugter denn je", den ersten Meistertitel seit 2004 zu holen, betonte der Spanier.

Glasner muss zu den "Reds"

Liverpool könnte mit einem Heimsieg über Crystal Palace Rang fünf, der noch zur Champions-League-Teilnahme berechtigt, absichern.

Für den Verein von Oliver Glasner bedeutet das Gastspiel an der Anfield Road die Generalprobe für das Semifinal-Hinspiel in der Conference League am Donnerstag gegen Schachtar Donezk.

Kevin Dansos krisengeschütteltes Tottenham könnte mit einem Auswärtssieg gegen das bereits abgestiegene Schlusslicht Wolverhampton die Abstiegszone verlassen. Die "Spurs" sind in der Liga seit 28. Dezember des Vorjahres sieglos.

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