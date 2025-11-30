Chelsea FC Chelsea FC CFC Arsenal FC Arsenal FC ARS
Endstand
1:1
0:0 , 1:1
  • Trevoh Chalobah
  • Mikel Merino
NEWS

Trotz langer Unterzahl: Chelsea erkämpft Punkt gegen Arsenal

Moises Caicedo fliegt schon in der ersten Hälfte vom Platz. Mit einer kämpferischen Leistung holen sich die "Blues" trotzdem einen Punkt.

Am 13. Spieltag der Premier League trennen sich Chelsea und Arsenal an der Stamford Bridge mit einem 1:1-Unentschieden.

Die erste Hälfte des Londoner Derbys verläuft zunächst ausgeglichen. Arsenal gibt durch Bukayo Saka (13.) den ersten Warnschuss ab, auf der Gegenseite scheitert Enzo Fernandez (32.) am Torhüter der Gäste.

Der Wendepunkt der ersten Halbzeit folgt in der 38. Minute: Nach VAR-Einsatz sieht Chelseas Mittelfeldspieler Moises Caicedo die Rote Karte. Enzo Marescas Team agiert fortan in Unterzahl, rettet das torlose Remis aber in die Halbzeitpause.

Chelsea mit der Führung

Trotz der numerischen Unterlegenheit erwischt Chelsea den besseren Start in die zweite Hälfte. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff köpft Trevoh Chalobah nach einer Flanke von Reece James zur 1:0-Führung für die Hausherren ein (48.).

Die Freude der "Blues" währt jedoch nur kurz. Mikel Artetas Truppe erhöht den Druck und kommt durch die Überzahl zum Ausgleich: Mikel Merino trifft in der 59. Minute ebenfalls per Kopf nach einer Hereingabe von Bukayo Saka zum 1:1.

In der Folge drängen beide Mannschaften auf die Entscheidung, doch sowohl Chelseas eingewechselter Stürmer Liam Delap (79.) als auch Arsenals Myles Lewis-Skelly (88.) finden in den gegnerischen Torhütern ihren Meister.

Am Ende bleibt es bei einer Punkteteilung, die sich für das dezimierte Chelsea wie ein Sieg anfühlt. Arsenal hingegen verpasst es, die lange Überzahl in drei Punkte umzumünzen, festigt mit dem Remis aber dennoch die Tabellenführung.

