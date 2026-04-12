NEWS

"Sind dran" - ÖFB-Teamspieler soll in der Bundesliga bleiben

Stefan Posch kam im Winter leihweise zu Mainz 05. Eine Kaufoption soll nicht existieren.

"Sind dran" - ÖFB-Teamspieler soll in der Bundesliga bleiben Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Beim 1. FSV Mainz 05 ist Stefan Posch voll eingeschlagen.

Der ÖFB-Legionär verpasste seit seiner Leihe von Como zu den 05ern keine einzige Minute, stand in allen 13 Spielen über die volle Distanz am Feld. Dementsprechend kam es nicht überraschend, als vor einigen Tagen über das Mainzer Interesse an einer Posch-Festverpflichtung gerüchtet wurde.

Nun äußert sich Sportdirektor Niko Bungert zur Personalie Posch. "Wir sind auf jeden Fall dran und haben den Wunsch, den Spieler länger bei uns zu behalten", erzählt der Mainz-Sportchef der "Allgemeinen Zeitung".

Laut diversen Medienberichten besitzt der Bundesligist allerdings keine Kaufoption.

Mehr zum Thema

Historisch: Erste Cheftrainerin in der Deutschen Bundesliga!

Historisch: Erste Cheftrainerin in der Deutschen Bundesliga!

Deutsche Bundesliga
60
105 Tore in einer Saison! Bayern bricht Torrekord bei St. Pauli

105 Tore in einer Saison! Bayern bricht Torrekord bei St. Pauli

Deutsche Bundesliga
13
Nächste Wolfsburg-Pleite - Wimmer: "Fußball nicht ganz gerecht"

Nächste Wolfsburg-Pleite - Wimmer: "Fußball nicht ganz gerecht"

Deutsche Bundesliga
4
Honsak-Doppelpack: Heidenheim feiert ersten Sieg in diesem Jahr

Honsak-Doppelpack: Heidenheim feiert ersten Sieg in diesem Jahr

Deutsche Bundesliga
2
BVB stolpert erstmals abseits der Bayern-Duelle

BVB stolpert erstmals abseits der Bayern-Duelle

Deutsche Bundesliga
In Unterzahl! Schalke macht großen Schritt Richtung Bundesliga

In Unterzahl! Schalke macht großen Schritt Richtung Bundesliga

International
1
ÖFB-Legionär mit Vorlage und Verletzung! 96 springt auf Rang drei

ÖFB-Legionär mit Vorlage und Verletzung! 96 springt auf Rang drei

International

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Stefan Posch 1. FSV Mainz 05 Como 1907 Niko Bungert