"Sind dran" - ÖFB-Teamspieler soll in der Bundesliga bleiben

Beim 1. FSV Mainz 05 ist Stefan Posch voll eingeschlagen.

Der ÖFB-Legionär verpasste seit seiner Leihe von Como zu den 05ern keine einzige Minute, stand in allen 13 Spielen über die volle Distanz am Feld. Dementsprechend kam es nicht überraschend, als vor einigen Tagen über das Mainzer Interesse an einer Posch-Festverpflichtung gerüchtet wurde.

Nun äußert sich Sportdirektor Niko Bungert zur Personalie Posch. "Wir sind auf jeden Fall dran und haben den Wunsch, den Spieler länger bei uns zu behalten", erzählt der Mainz-Sportchef der "Allgemeinen Zeitung".

Laut diversen Medienberichten besitzt der Bundesligist allerdings keine Kaufoption.