Pulisic scheitert vom Punkt: Milan nur mit Remis bei Juve

Am sechsten Spieltag der italienischen Serie A trennen sich Juventus Turin und der AC Milan mit 0:0.

Im intensiven Duell im Allianz Stadium vergeben die Gäste aus Mailand die größte Chance auf den Sieg, als Christian Pulisic per Elfmeter scheitert (53.). Durch die Punkteteilung büßen beide Teams an Boden in der Tabelle ein: Der AC Milan fällt von Platz eins auf drei zurück, während Juventus von Rang vier auf fünf abrutscht.

Die erste Halbzeit gestaltet sich ausgeglichen, beide Mannschaften ringen um die Kontrolle im Mittelfeld. Tudors Heimelf verzeichnet zwar leichte Vorteile im Ballbesitz, kann daraus aber kaum zwingende Torchancen kreieren.

Federico vergibt die beste Möglichkeit für Juventus, sein Kopfball wird pariert (25.). Auf der Gegenseite prüft Santiago Gimenez den Turiner Schlussmann Michele Di Gregorio (32.), doch auch sein Versuch führt nicht zum Erfolg. Da beide Defensivreihen sicher stehen, geht es torlos in die Kabinen.

Zuerst Pulisic, dann zweimal Leao

Nach dem Seitenwechsel nimmt die Partie an Fahrt auf. Die entscheidende Szene ereignet sich in der 53. Minute, als Schiedsrichter Marco Guida nach einem Foulspiel auf Elfmeter für den AC Milan entscheidet. Christian Pulisic tritt an, scheitert jedoch und vergibt somit die goldene Gelegenheit zur Führung für Allegris Truppe.

Im weiteren Verlauf versuchen beide Trainer mit frischen Kräften, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden, so kommen unter anderem Dusan Vlahovic für Juventus und Rafael Leao für Milan ins Spiel.

Der Portugiese hat danach die besten Möglichkeiten, vergibt in der 73. von der zweiten Stange aus. Und auch in der Schlussphase wird es nochmal hektisch, als Leao mit einem Schuss am Torhüter scheitert (90.).

Letztendlich bleibt diese Partie torlos, wodurch Juventus zwar in der laufenden Saison ungeschlagen bleibt, aber den Sprung nach vorne verpasst.

Milan muss nach dem Punktverlust nicht nur die Tabellenführung an den SSC Napoli abgeben. Man fällt auf Rang drei, und damit hinter die Roma, zurück.