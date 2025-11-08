Irre Schlussphase! ManUnited punktet in Unterzahl bei den Spurs

In Runde elf der englischen Premier League trennen sich Tottenham Hotspur und Manchester United in einem packenden Duell 2:2.

Die erste Halbzeit im Tottenham Hotspur Stadium beginnt ausgeglichen, wobei die Gastgeber die ersten Akzente setzen. Richarlison (16.) und Pape Matar Sarr (17.) vergeben jedoch erste gute Möglichkeiten.

Zweimal im Abseits, dann das Tor

Die Truppe von Ruben Amorim findet danach besser in die Partie, auch wenn Bryan Mbeumo zunächst zweimal im Abseits steht. In der 32. Minute macht es der Stürmer besser und bringt Manchester United nach einer Vorlage von Amad Diallo per Kopf mit 1:0 in Führung.

Mit diesem Spielstand gehen die beiden Mannschaften in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel erhöht die Elf von Thomas Frank den Druck deutlich und drängt auf den Ausgleich. United-Keeper Lammens kann sich bei Schüssen von Cristian Romero (54.) und Joao Palhinha (56.) auszeichnen und bewahrt sein Team vorerst vor dem Gegentreffer.

Tottenham dominiert nun das Geschehen und erarbeitet sich mehrere Standardsituationen, bleibt aber zunächst ohne Erfolg. Die Wende leiten schließlich die eingewechselten Spieler ein: In der 84. Minute erzielt Mathys Tel nach Vorarbeit von Destiny Udogie den verdienten Ausgleich.

Sesko muss runter, Richarlison in Überzahl zur Wende

Als Richarlison in der ersten Minute der Nachspielzeit nach einer Flanke von Wilson Odobert ebenfalls per Kopf zum 2:1 trifft, ist United nur noch zu zehnt. Zwei Minuten vorher muss Benjamin Sesko verletzt runter. Da Amorim alle Wechselfenster genutzt hat, spielen die Gäste zu zehnt weiter.

Dazwischen kommt Legionär Kevin Danso kommt in der 88. Minute für den verletzten Romero ins Spiel und sieht in der hektischen Schlussphase noch die Gelbe Karte.

De Ligt rettet United

Doch die Gäste geben sich nicht geschlagen: Nach einem letzten Eckball von Bruno Fernandes in der sechsten Minute der Nachspielzeit steigt Matthijs De Ligt am höchsten und köpft zum viel umjubelten 2:2-Endstand ein.

Für Tottenham fühlt sich das Remis nach der späten Führung wie eine Niederlage an, während Manchester United einen wichtigen Auswärtspunkt sichert. Das Ergebnis sorgt dafür, dass der Kampf an der Tabellenspitze weiterhin eng bleibt, da mehrere Teams nur wenige Zähler voneinander getrennt sind.