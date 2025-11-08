Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen LEV 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 FCH
Endstand
6:0
5:0 , 1:0
  • Patrik Schick
  • Jonas Hofmann
  • Patrik Schick
  • Ernest Poku
  • Ibrahim Maza
  • Ibrahim Maza
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Kantersieg! Leverkusen lässt Heidenheim keine Chance

Die Werkself zeigt in der Bundesliga nach der Pleite bei den Bayern eine starke Reaktion. Bereits nach 27 Minuten sorgt Leverkusen gegen den Tabellenletzten für ganz klare Verhältnisse.

Kantersieg! Leverkusen lässt Heidenheim keine Chance Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Bayer 04 Leverkusen feiert in der zehnten Runde der Deutschen Bundesliga einen klaren 6:0-Kantersieg gegen den 1. FC Heidenheim.

Dabei eröffnet Patrik Schick nach nur zwei Minuten mit einem Schuss ins rechte Eck für die rasche Führung. Jonas Hofmann köpft daraufhin zum 2:0 aus fünf Metern per Kopf ein (16.).

Schick erhöht nach schnellem Doppelpack

Zudem schnürt Schick nach einem kapitalen Defensivfehler der Heidenheimer seinen Doppelpack (22.). Obendrein trifft Ernest Poku per Volley ins linke Eck zum 4:0 (27.), ehe Ibrahiam Maza noch vor dem Seitenwechsel zur 5:0-Halbzeitführung trifft (45.+1).

Dem Algerier gelingt ebenfalls nach dem Wiederbeginn per Außenrist ins linke Kreuzeck der Doppelpack (53.). Auch in der Folge dominiert Leverkusen nach Belieben, lassen aber weitere Torerfolge aus.

Aufseiten der Schmidt-Elf agiert ÖFB-Akteur Mathias Honsak bis zu seiner Auswechslung in der 67. Minute im Angriff, bleibt aber sowie die gesamte Elf chancenlos.

Somit rehabilitiert sich Leverkusen für die Auswärtspleite vor einer Woche in München und bleibt am dritten Platz. Heidenheim bleibt hingegen bei fünf Punkten nach zehn Partien und bildet weiterhin das Tabellenende.

Die teuersten deutschen Fußballer jemals

#21 - Karim Adeyemi - 30 Millionen Euro
#21 - Mario Gomez - 30 Millionen Euro

Slideshow starten

26 Bilder

Mehr zum Thema

Bremens dritter Streich? Simonis vor Rauswurf

Bremens dritter Streich? Simonis vor Rauswurf

Deutsche Bundesliga
Furiose Schlussphase! Werder ringt Wolfsburg nieder

Furiose Schlussphase! Werder ringt Wolfsburg nieder

Deutsche Bundesliga
2
Kompany jagt Guardiola-Rekord - Ilzer warnt vor Baumgartner

Kompany jagt Guardiola-Rekord - Ilzer warnt vor Baumgartner

Deutsche Bundesliga
"Hat uns beschäftigt" - Ilzer über Bosse-Beben bei der TSG

"Hat uns beschäftigt" - Ilzer über Bosse-Beben bei der TSG

Deutsche Bundesliga
4
Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Hoffenheim - Leipzig

Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Hoffenheim - Leipzig

Deutsche Bundesliga
Sieg im Spitzenspiel! Muslics Schalke wieder Tabellenführer

Sieg im Spitzenspiel! Muslics Schalke wieder Tabellenführer

International
1
Nach Kompany: Österreicher Maric winkt Verlängerung bei Bayern

Nach Kompany: Österreicher Maric winkt Verlängerung bei Bayern

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Bayer 04 Leverkusen 1. FC Heidenheim