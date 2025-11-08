Bayer 04 Leverkusen feiert in der zehnten Runde der Deutschen Bundesliga einen klaren 6:0-Kantersieg gegen den 1. FC Heidenheim.

Dabei eröffnet Patrik Schick nach nur zwei Minuten mit einem Schuss ins rechte Eck für die rasche Führung. Jonas Hofmann köpft daraufhin zum 2:0 aus fünf Metern per Kopf ein (16.).

Schick erhöht nach schnellem Doppelpack

Zudem schnürt Schick nach einem kapitalen Defensivfehler der Heidenheimer seinen Doppelpack (22.). Obendrein trifft Ernest Poku per Volley ins linke Eck zum 4:0 (27.), ehe Ibrahiam Maza noch vor dem Seitenwechsel zur 5:0-Halbzeitführung trifft (45.+1).

Dem Algerier gelingt ebenfalls nach dem Wiederbeginn per Außenrist ins linke Kreuzeck der Doppelpack (53.). Auch in der Folge dominiert Leverkusen nach Belieben, lassen aber weitere Torerfolge aus.

Aufseiten der Schmidt-Elf agiert ÖFB-Akteur Mathias Honsak bis zu seiner Auswechslung in der 67. Minute im Angriff, bleibt aber sowie die gesamte Elf chancenlos.

Somit rehabilitiert sich Leverkusen für die Auswärtspleite vor einer Woche in München und bleibt am dritten Platz. Heidenheim bleibt hingegen bei fünf Punkten nach zehn Partien und bildet weiterhin das Tabellenende.