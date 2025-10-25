Kult-Kicker Jamie Vardy trifft erstmals für Cremonese

In seinem vierten Einsatz für Neo-Klub US Cremonese darf Jamie Vardy erstmals über einen Treffer jubeln.

Der 38-Jährige bringt seine Farben am achten Spieltag der Serie A gegen Atalanta Bergamo in der Schlussphase mit 1:0 in Führung (78.). Die "Bergamaschi" schlagen aber kurz darauf zurück und können in Person von Brescianini ausgleichen (84.).

Dabei bleibt es am Ende auch und so untermauert Cremonese seinen Status als "Remis-Kaiser". Bereits zum fünften Mal teilt der Aufsteiger mit dem Gegner die Punkte. Außerdem stehen zwei Siege bei nur einer Niederlage zu Buche.

Das macht aktuell Rang zehn in der Tabelle. Atalanta liegt zwei Ränge davor. Zur Tabelle der Serie A>>>