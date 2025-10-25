US Cremonese US Cremonese CRE Atalanta BC Atalanta BC ATA
Endstand
1:1
0:0 , 1:1
  • Jamie Vardy
  • Marco Brescianini
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Kult-Kicker Jamie Vardy trifft erstmals für Cremonese

Der Engländer kann sich bei seinem neuen Klub erstmals in die Torschützenliste eintragen. Zum Sieg reicht der Treffer aber nicht.

Kult-Kicker Jamie Vardy trifft erstmals für Cremonese Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In seinem vierten Einsatz für Neo-Klub US Cremonese darf Jamie Vardy erstmals über einen Treffer jubeln.

Der 38-Jährige bringt seine Farben am achten Spieltag der Serie A gegen Atalanta Bergamo in der Schlussphase mit 1:0 in Führung (78.). Die "Bergamaschi" schlagen aber kurz darauf zurück und können in Person von Brescianini ausgleichen (84.).

Dabei bleibt es am Ende auch und so untermauert Cremonese seinen Status als "Remis-Kaiser". Bereits zum fünften Mal teilt der Aufsteiger mit dem Gegner die Punkte. Außerdem stehen zwei Siege bei nur einer Niederlage zu Buche.

Das macht aktuell Rang zehn in der Tabelle. Atalanta liegt zwei Ränge davor. Zur Tabelle der Serie A>>>

Mehr zum Thema

Tabellenführer! Napoli bezwingt Inter im Topspiel

Tabellenführer! Napoli bezwingt Inter im Topspiel

Serie A
Milan rettet gegen kämpferisches Pisa spät einen Punkt

Milan rettet gegen kämpferisches Pisa spät einen Punkt

Serie A
2
Nach massiven Fanprotesten: Boateng verzichtet auf FCB-Hospitanz

Nach massiven Fanprotesten: Boateng verzichtet auf FCB-Hospitanz

International
Manchester United holt gegen Brighton dritten Sieg in Folge

Manchester United holt gegen Brighton dritten Sieg in Folge

Premier League
2
Goldjunge Beier beschert BVB Last-Minute-Sieg über Köln

Goldjunge Beier beschert BVB Last-Minute-Sieg über Köln

Deutsche Bundesliga
Deutsche Bundesliga LIVE: Borussia Dortmund - 1. FC Köln

Deutsche Bundesliga LIVE: Borussia Dortmund - 1. FC Köln

Deutsche Bundesliga
Sunderland schockt Chelsea mit spätem Siegtreffer

Sunderland schockt Chelsea mit spätem Siegtreffer

Premier League
Kommentare

Kommentare

Jamie Vardy Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) US Cremonese Atalanta Bergamo