Tabellenführer! Napoli bezwingt Inter im Topspiel

Die SSC Napoli feiert am achten Spieltag der Serie A einen verdienten 3:1-Heimerfolg über Inter Mailand.

Kevin De Bruyne (33., Elfmeter), Scott McTominay (54.) und Frank Anguissa (66.) treffen für Napoli, während Hakan Calhanoglu (59., Elfmeter) für Inter verkürzt.

Napoli erobert damit die Tabellenführung, während Inter nach vier Siegen in Folge einen Dämpfer im Titelkampf hinnehmen muss und auf den dritten Platz fällt.

De Bruyne trifft und muss raus

Inter beginnt stark mit Chancen durch Bastoni (9.) und Martinez (15.). Napoli geht nach einer halben Stunde in Führung, als Kevin De Bruyne einen Elfmeter zum 1:0 verwandelt (33.), jedoch kurz darauf verletzt ausscheidet.

Inter hat Pech, als Bastoni nur die Latte trifft (41.), und Napoli geht mit einer knappen Führung in die Pause.

Nach der Pause erhöht Scott McTominay für Napoli auf 2:0 (54.). Inter verkürzt per Elfmeter durch Hakan Calhanoglu auf 2:1 (59.), doch Frank Anguissa stellt den Zwei-Tore-Vorsprung schnell wieder her (66.) zum 3:1.

Napoli verwaltet die Führung souverän und lässt Inter keine Chance mehr zur Aufholjagd.