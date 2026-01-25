FC Metz FC Metz FCM
Olympique Lyon Olympique Lyon OL
Endstand
2:5
1:4 , 1:1
  • Koffi Kouao
  • Habib Diallo
  • Endrick
  • Ruben Kluivert
  • Tyler Morton
  • Endrick
  • Endrick
NEWS

Stark! Endrick netzt dreimal für neuen Klub Lyon

Endrick entscheidet die Partie gegen Metz damit praktisch im Alleingang.

Kommentare

Real Madrid-Leihgabe Endrick hat sich schnell in Frankreich eingelebt.

Sein neuer Arbeitgeber Olympique Lyon hat sich am Sonntag auswärts klar mit 5:2 gegen den FC Metz durchgesetzt und der junge Brasilianer erzielte gleich drei Treffer.

Zunächst bringt der 19-Jährige sein Team nach Vorlage von Corentin Tolisso in Führung (11.). Noch vor dem Pausenpfiff ist er erneut zur Stelle, als er ein Zuspiel von Morton verwertet (45.+1).

Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit übernimmt Endrick schließlich auch beim Strafstoß die Verantwortung, verwandelt souverän und schnürt damit seinen Dreierpack (87.).

Die zwei anderen Treffer für Lyon erzielen Ruben Kluivert (16.) und Tyler Morton (32.).

