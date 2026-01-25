Juventus Turin Juventus Turin JUV SSC Napoli SSC Napoli NAP
Endstand
3:0
1:0 , 2:0
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Juve schlägt Neapel im Topspiel deutlich

Die Hausherren präsentieren sich von ihrer besten Seite und schlagen den großen Rivalen um die CL-Plätze.

Juve schlägt Neapel im Topspiel deutlich Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Juventus Turin gewinnt das Topspiel der 22. Runde in der italienischen Serie A gegen die SSC Neapel verdient mit 3:0.

Die Hausherren haben zwar von Beginn an weniger Ballbesitz, präsentieren sich aber deutlich zielstrebiger als die Gäste. Nach 22 Minuten bricht Stürmer Jonathan David den Bann.

Nach der Pause sind die Gäste aus Neapel etwas besser im Spiel, in der Schlussphase kann Juve aber den Sack zumachen. Zuerst trifft Kenan Yildiz (77.), dann macht Filip Kostic (86.) das Ergebnis deutlich.

Die "Alte Dame" bleibt damit an der Conte-Elf dran und liegt mit 42 Punkten auf Rang vier, Neapel hat einen Punkt mehr und ist Dritter.

Mehr zum Thema

Carrick-Effekt! Manchester United schlägt auch Leader Arsenal

Carrick-Effekt! Manchester United schlägt auch Leader Arsenal

Premier League
5
Nach Rückstand: Freiburg mit Heimsieg über Köln

Nach Rückstand: Freiburg mit Heimsieg über Köln

Deutsche Bundesliga
Barcelona gibt sich gegen Real Oviedo keine Blöße

Barcelona gibt sich gegen Real Oviedo keine Blöße

La Liga
Leweling und Undav treffen bei klarem Stuttgart-Sieg

Leweling und Undav treffen bei klarem Stuttgart-Sieg

Deutsche Bundesliga
1
Premier League LIVE: FC Arsenal - Manchester United

Premier League LIVE: FC Arsenal - Manchester United

Premier League
Sieglos-Serie hält an! Chelsea für Crystal Palace zu stark

Sieglos-Serie hält an! Chelsea für Crystal Palace zu stark

Premier League
2
Millionenangebot! Schalke-Stürmer vor Wechsel in die MLS

Millionenangebot! Schalke-Stürmer vor Wechsel in die MLS

International
Kommentare

Kommentare

Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) Juventus Turin SSC Napoli