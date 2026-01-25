Juve schlägt Neapel im Topspiel deutlich

Juventus Turin gewinnt das Topspiel der 22. Runde in der italienischen Serie A gegen die SSC Neapel verdient mit 3:0.

Die Hausherren haben zwar von Beginn an weniger Ballbesitz, präsentieren sich aber deutlich zielstrebiger als die Gäste. Nach 22 Minuten bricht Stürmer Jonathan David den Bann.

Nach der Pause sind die Gäste aus Neapel etwas besser im Spiel, in der Schlussphase kann Juve aber den Sack zumachen. Zuerst trifft Kenan Yildiz (77.), dann macht Filip Kostic (86.) das Ergebnis deutlich.

Die "Alte Dame" bleibt damit an der Conte-Elf dran und liegt mit 42 Punkten auf Rang vier, Neapel hat einen Punkt mehr und ist Dritter.