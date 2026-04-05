Inter Mailand meldet sich mit einem deutlichen Sieg zurück!

Nach zuletzt vier sieglosen Spielen am Stück gewinnt die Chivu-Elf am 31. Spieltag der Serie A mit 5:2 gegen die AS Roma.

Dabei legen die Gastgeber perfekt los: Thuram findet Lautaro Martinez, der bei seinem ersten Ligaspiel seit Mitte Februar schon nach wenigen Sekunden zur Führung trifft (1.).

Im Anschluss will Inter nachlegen, während die Roma länger ungefährlich bleibt. Erst nach 35 Minuten intensivieren die Hauptstädter die Offensivbemühungen und belohnen sich durch ein Mancini-Kopfballtor nach Rensch-Flanke (40.).

Calhanoglu-Hammer zur erneuten Führung

Trotzdem gehen die "Nerazzurri" mit einem Vorsprung in die Kabine: Calhanoglu hat gute 30 Meter vor dem Tor zu viel Platz - und hämmert die Kugel per Distanzschuss unter die Latte (45.+2.).

Den Schwung des Traumtors nimmt Inter in die zweite Hälfte mit, die Römer verteidigen andererseits schlecht. Und so geht es schnell. Martinez überlupft den Goalie zum 3:1, Thuram köpft nach einer Calhanoglu-Ecke frei ein (55.).

Barella macht den Deckel endgültig drauf (63.). Die "Giallorossi" geben sich noch nicht völlig geschlagen, Pellegrini verkürzt per Flachschuss auf 2:5.

Und dabei bleibt es auch, womit Inter die Tabelle mit 72 Punkten weiter anführt. Der Vorsprung auf den Stadtrivalen AC Milan, der am morgigen Montag bei Napoli spielt, beträgt neun Zähler. AS Rom liegt mit 54 Zählern auf Rang sechs.