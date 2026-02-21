Inter siegt nach Geduldsprobe bei Lecce

Inter Mailand kann sich in der 26. Runde der Serie A mit 2:0 gegen Lecce durchsetzen und somit die Tabellenführung ausbauen.

Im Stadio Ettore Giardiniero übernimmt die Gastmannschaft sofort das Kommando und schnürt Eusebio Di Francescos Truppe tief in der eigenen Hälfte ein. Bereits in der Anfangsphase müssen die Hausherren reagieren, als Jamil Siebert für den angeschlagenen Kialonda Gaspar in die Partie kommt (4.).

Inter hat deutlich bessere Möglichkeiten

Cristian Chivus Elf erarbeitet sich rasch erste Möglichkeiten: Ein Versuch von Federico Dimarco verfehlt das Ziel nur knapp (7.), ehe Luis Henrique an Wladimiro Falcone scheitert (10.). Die Dominanz der Mailänder spiegelt sich in 71 Prozent Ballbesitz wieder, doch Zählbares springt zunächst nicht heraus.

Kopfbälle von Marcus Thuram (18.) und Stefan De Vrij (27.) finden ebenso wenig den Weg ins Netz wie ein Abschluss von Francesco Pio Esposito (26.).

Da sich Lecce fast ausschließlich auf die Defensive beschränkt und Yann Sommer im Inter-Tor beschäftigungslos bleibt, geht es torlos in die Kabinen.

Erlösung in der Schlussphase

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich wenig am Spielgeschehen: Inter drückt, Lecce mauert. Jubel brandet kurz auf, als der Ball im Netz zappelt, doch der Treffer wird nach Überprüfung durch den Videoassistenten wegen einer Abseitsstellung von Thuram aberkannt (52.).

Es dauert bis zur Schlussviertelstunde, ehe der Bann bricht: Henrikh Mkhitaryan münzt die Überlegenheit endlich in die verdiente Führung um (75.). Nur wenige Minuten später sorgt Manuel Akanji per Kopf nach Vorarbeit von Dimarco für die Vorentscheidung (82.).

Von den Gastgebern kommt über die gesamte Spielzeit offensiv nichts, was die Statistik von null Torschüssen unterstreicht. Einziger Wermutstropfen für die Gäste ist die Gelbe Karte für Alessandro Bastoni (87.), der damit im nächsten Spiel gesperrt fehlen wird.

Inter hält Verfolger auf Distanz

Mit diesem souveränen Arbeitssieg untermauert Inter die eigenen Titelambitionen und hält die Verfolger sicher auf Distanz. Das Team führt die Tabelle zehn Punkte vor dem AC Milan an.

Für den US Lecce wird die Luft im Tabellenkeller hingegen dünner, da die harmlose Offensive im Abstiegskampf Anlass zur Sorge gibt.