Baumgartner-Doppelpack reicht Leipzig gegen Dortmund nicht

Christoph Baumgartner on fire!

Mit einem Doppelpack macht der österreichische Nationalspieler einmal mehr auf sich aufmerksam, für einen Sieg seiner Mannschaft reicht es jedoch nicht. RB Leipzig und Borussia Dortmund trennen sich am 23. Spieltag der deutschen Bundesliga mit 2:2.

Neben dem doppelten Torschützen stehen Xaver Schlager (65. verletzungsbedingt ausgewechselt) und Nicolas Seiwald in der Leipziger Startformation.

Bei den Schwarz-Gelben startet Marcel Sabitzer, er ist bis zur 76. Minute auf dem Spielfeld.

Baumgartner-Doppelpack

Leipzig startet etwas engagierter in die Partie und kann sich nach gut 20 Minuten auch dafür belohnen, obwohl der BVB durch Beier die erste gute Chance hat.

Diomande hat links viel zu viel Platz und bringt die Kugel in die Mitte, wo ÖFB-Legionär Baumgartner bei der ersten Stange wartet und diese schlitzohrig im Tor versenkt (20.). Der neunte Saisontreffer für den Horner!

Eine Reaktion des BVB bleibt aus, dafür schlagen die Gastgeber gleich ein weiteres Mal zu. Wieder Diomande, diesmal auf Raum, der flach in die Mitte passt, wo Baumgartner seinen zehnten Treffer in dieser Spielzeit einsackt (39.).

Last-Minute-BVB

Der BVB kann erst nach Seitenwechsel antworten: Natürlich ist es Ryerson, der eine Ecke in das Zentrum bringt. Leipzigs Romulo bekommt in dem Gedränge den Ball auf den Kopf, Eigentor. 1:2 aus Sicht der Dortmunder (50.).

Danach kommt von Dortmund aber trotz Rückstands lange zu wenig, die Leipziger haben wenig Mühe, die Dortmunder Offensive vom eigenen Tor fernzuhalten. Bis zur fünften Minute der Nachspielzeit.

Denn Silva, erst in der 71. Minute eingewechselt, sorgt für das späte 2:2! Brandt schickt Adeyemi, der den Ball im Fallen in das Zentrum bringt, wo der Joker in das rechte Eck vollendet (90.+5).

Damit rettet der BVB einen späten Punkt in Leipzig. Jedoch fehlen sieben Zähler auf die Bayern.