Inter festigt Tabellenführung – Napoli mit Last-Minute-Sieg

Inter Mailand feiert in der 27. Runde der italienischen Serie A einen 2:0-Heimerfolg gegen den CFC Genoa.

Di Marco (31.) und Calhanoglu per Elfmeter (70.) sorgen für den Unterschied. Durch die drei Punkte festigt Inter auch die Tabellenführung und liegt vorerst 13 Punkte vor Stadtrivale AC Milan, die jedoch erst am Sonntag auswärts gegen Cremonese ranmüssen.

Napoli und Como gewinnen

Dritter ist weiter die SSC Napoli, die einen Last-Minute-Auswärtssieg bei Hellas Verona feiert.

Ex-Sturm-Angreifer Höjlund bringt die Gäste früh in Führung (2.), ehe Akpro (65.) für den Ausgleich sorgt. In der sechsten Minute der Nachspielzeit gelingt Lukaku schließlich der Siegtreffer für die Conte-Elf. Napoli fehlen damit weiter 14 Punkte auf Inter.

Einen 3:1-Heimsieg feiert Como gegen US Lecce. Die Fabregas-Elf überholt damit vorerst Juventus Turin und ist neuer Fünfter.