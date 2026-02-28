Leeds United Leeds United LEE Manchester City Manchester City MCI
Endstand
0:1
0:1 , 0:0
  • Antoine Semenyo
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Ohne Haaland: Knapper City-Auswärtssieg in Leeds

Antoine Semenyo schießt Manchester City zum Auswärtserfolg gegen Leeds United. Stürmerstar Erling Haaland fällt kurzfristig aus.

Ohne Haaland: Knapper City-Auswärtssieg in Leeds Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Manchester City setzt sich am 28. Premier-League-Spieltag knapp mit 1:0 bei Leeds United durch. Die "Skyblues" rücken zwischenzeitlich bis auf zwei Punkte an Tabellenführer FC Arsenal heran.

Erling Haaland fehlt beim Auswärtssieg in Leeds. Wie ManCity kurz vor dem Spiel mitteilt, ist der Norweger für die Partie an der Elland Road nicht ganz fit.

Guter Beginn der Gastgeber

Leeds startet mit sehr viel Elan in die Partie. Die Mannschaft von Trainer Daniel Farke attackiert hoch und findet schnell den Weg zum Tor. City tut sich sichtlich schwer.

In der Anfangsphase verpasst Calvert-Lewin nach einer Aaronson-Hereingabe die Führung (4.). Danach schirmt der Engländer den Ball geschickt ab und probiert aus spitzem Winkel den Abschluss, die Kugel geht am Tor vorbei (17.). Justin (18.) und Aaronson (21.) finden weitere gute Möglichkeiten vor.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde sind die Gäste besser im Spiel. Marmoush gibt den ersten City-Torschuss ab, Momente später hat O'Reilly eine Doppelchance auf die Führung (40.).

Noch vor dem Halbzeitpfiff geht die Guardiola-Elf dann in Führung: Semenyo schiebt nach einem Stanglpass von Ait-Nouri ein (45.+2).

Kein Leeds-Lucky-Punch

In der zweiten Hälfte übernehmen die "Citizens" die Kontrolle. Guehi hat per Kopf die Chance auf das 2:0, Leeds-Torhüter Darlow pariert gut (72.).

Leeds drückt in der Schlussphase auf den Ausgleich. Bijol setzt einen Kopfball kurz nach seiner Einwechslung neben das Tor (88.).

Mehr schaut für die Elf von Trainer Farke, der sich nach dem Schlusspfiff beim Schiedsrichter beschwert und Rot sieht, nicht heraus. City verkürzt den Abstand auf Leader Arsenal auf zwei Zähler. Die "Gunners" empfangen am Sonntag Chelsea. Leeds ist Tabellen-15.

Mehr zum Thema

Torspektakel! Liverpool schlägt Nachzügler West Ham deutlich

Torspektakel! Liverpool schlägt Nachzügler West Ham deutlich

Premier League
2
Verliert der DFB Nagelsmann nach der WM an die Premier League?

Verliert der DFB Nagelsmann nach der WM an die Premier League?

Premier League
Premier League: Aston Villa stolpert über den Tabellenletzten

Premier League: Aston Villa stolpert über den Tabellenletzten

Premier League
1
Real Madrid muss wochenlang auf Mbappe verzichten

Real Madrid muss wochenlang auf Mbappe verzichten

La Liga
Arnel Jakupovic mit Elfertor bei Osijek-Heimsieg

Arnel Jakupovic mit Elfertor bei Osijek-Heimsieg

International
Yamal-Hattrick! Barcelona gewinnt Spitzenspiel gegen Villarreal

Yamal-Hattrick! Barcelona gewinnt Spitzenspiel gegen Villarreal

La Liga
Deutsche Bundesliga LIVE: Borussia Dortmund - Bayern München

Deutsche Bundesliga LIVE: Borussia Dortmund - Bayern München

Deutsche Bundesliga
4

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Manchester City Leeds United