Ohne Haaland: Knapper City-Auswärtssieg in Leeds

Manchester City setzt sich am 28. Premier-League-Spieltag knapp mit 1:0 bei Leeds United durch. Die "Skyblues" rücken zwischenzeitlich bis auf zwei Punkte an Tabellenführer FC Arsenal heran.

Erling Haaland fehlt beim Auswärtssieg in Leeds. Wie ManCity kurz vor dem Spiel mitteilt, ist der Norweger für die Partie an der Elland Road nicht ganz fit.

Guter Beginn der Gastgeber

Leeds startet mit sehr viel Elan in die Partie. Die Mannschaft von Trainer Daniel Farke attackiert hoch und findet schnell den Weg zum Tor. City tut sich sichtlich schwer.

In der Anfangsphase verpasst Calvert-Lewin nach einer Aaronson-Hereingabe die Führung (4.). Danach schirmt der Engländer den Ball geschickt ab und probiert aus spitzem Winkel den Abschluss, die Kugel geht am Tor vorbei (17.). Justin (18.) und Aaronson (21.) finden weitere gute Möglichkeiten vor.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde sind die Gäste besser im Spiel. Marmoush gibt den ersten City-Torschuss ab, Momente später hat O'Reilly eine Doppelchance auf die Führung (40.).

Noch vor dem Halbzeitpfiff geht die Guardiola-Elf dann in Führung: Semenyo schiebt nach einem Stanglpass von Ait-Nouri ein (45.+2).

Kein Leeds-Lucky-Punch

In der zweiten Hälfte übernehmen die "Citizens" die Kontrolle. Guehi hat per Kopf die Chance auf das 2:0, Leeds-Torhüter Darlow pariert gut (72.).

Leeds drückt in der Schlussphase auf den Ausgleich. Bijol setzt einen Kopfball kurz nach seiner Einwechslung neben das Tor (88.).

Mehr schaut für die Elf von Trainer Farke, der sich nach dem Schlusspfiff beim Schiedsrichter beschwert und Rot sieht, nicht heraus. City verkürzt den Abstand auf Leader Arsenal auf zwei Zähler. Die "Gunners" empfangen am Sonntag Chelsea. Leeds ist Tabellen-15.