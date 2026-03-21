Am 27. Spieltag der 2. Bundesliga trennen sich der SV Darmstadt 98 und Schalke 04 in einem umkämpften Spitzenspiel mit einem 1:1-Unentschieden.

Zunächst bringt Moussa Sylla die Gäste per Kopfball in Führung (44.), bevor Isac Lidberg tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den verdienten Ausgleich besorgt (45+5.). Durch diese Punkteteilung behauptet Schalke zwar die Tabellenführung, während Darmstadt wertvollen Boden verliert und aus den direkten Aufstiegsrängen rutscht.

Rasantes Auf und Ab vor der Pause

Die von dem österreichischen Cheftrainer Miron Muslic betreuten Schalker starten mutig in die Auswärtspartie am Böllenfalltor. Besonders der österreichische Legionär Dejan Ljubicic sorgt in der Anfangsphase für Schwung und sucht gleich zweimal den Abschluss, verfehlt das gegnerische Gehäuse jedoch knapp (4., 14.).

Obwohl die Hausherren unter Florian Kohfeldt insgesamt deutlich mehr Ballbesitz verzeichnen (61 Prozent), bleiben die Gelsenkirchener durch schnelles Umschaltspiel gefährlich und erspielen sich im ersten Durchgang ein Chancenplus.

VAR-Einsatz und späte Treffer in Halbzeit eins

Große Aufregung herrscht im Stadion kurzzeitig in der 19. Spielminute: Ein vermeintlicher Treffer der Darmstädter wird auf dem Feld gefeiert, nach einer raschen Intervention des Video-Assistenten (20.) jedoch wieder zurückgenommen.

Gegen Ende der Halbzeit schlägt Muslics Truppe dann zählbar zu, als Sylla seine Farben nach einer Drangphase zur 1:0-Führung einköpft. Die Antwort von Kohfeldts Elf lässt allerdings nicht lange auf sich warten, denn Lidberg nutzt die fünfminütige Nachspielzeit, um den Ausgleich vor dem Pausenpfiff zu markieren.

Chancen auf beiden Seiten bleiben ungenutzt

Nach dem Seitenwechsel entwickelt sich ein intensives Spiel, in dem beide Defensivreihen weitestgehend die Oberhand behalten. Darmstadt drängt phasenweise auf den Führungstreffer und erarbeitet sich insgesamt elf Eckbälle, kann diese massive numerische Überlegenheit bei den Standardsituationen aber nicht in zwingende Tore ummünzen.

Schalke setzt immer wieder Nadelstiche, scheitert jedoch wie etwa durch Timo Becker (57.) am aufmerksamen Darmstädter Schlussmann Marcel Schuhen. Auf der Gegenseite prüft Fraser Hornby gleich zweimal den Schalker Keeper Loris Karius (62., 76.), der seinen Kasten im zweiten Durchgang erfolgreich sauber hält.

Der bis dahin umtriebige österreichische Mittelfeldakteur Ljubicic verlässt in der 79. Minute für Janik Bachmann das Feld. Am Ende bleibt die zweite Hälfte trotz der zwölf Schalker und acht Darmstädter Torschüsse torlos.

Darmstadt nur mehr Vierter

Im engen Rennen um den Aufstieg in das deutsche Oberhaus hat dieses Unentschieden spürbare Auswirkungen auf die Tabellensituation. Schalke 04 verteidigt mit nun 52 Zählern den Platz an der Sonne und behauptet sich weiterhin auf dem ersten Rang.

Der SV Darmstadt 98 muss hingegen einen bitteren Rückschlag im Kampf um die direkten Aufstiegsplätze hinnehmen. Da die Konkurrenten SV 07 Elversberg und SC Paderborn 07 ihre bereits abgeschlossenen Begegnungen der selben Runde erfolgreich gestalten und auf jeweils 51 Punkte klettern, rutschen die Hessen mit 50 Zählern auf den vierten Tabellenplatz ab.