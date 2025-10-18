Bonny-Goldtor beschert Inter vorläufige Tabellenführung

Inter Mailand feiert in der siebten Runde der Serie A einen knappen 1:0-Auswärtserfolg bei der AS Roma. Ange Bonny erzielt das Goldtor.

Damit springen die "Nerazzurri" vorläufig an die Tabellenspitze, können aber am Sonntag von Stadtrivale AC Milan überholt werden.

Barella, Bonny, Goldtor

Die Elf von Trainer Cristian Chivu erwischt einen Start nach Maß und geht früh in Führung. Nach Zuspiel von Nicolo Barella netzt Ange Bonny bereits in der sechsten Minute zum 0:1 für die Gäste ein.

Gasperinis Roma zeigt sich davon unbeeindruckt und übernimmt mit viel Ballbesitz die Spielkontrolle, findet gegen die gut organisierte Defensive der Mailänder aber kaum ein Durchkommen.

Die besten Chancen für die Hausherren resultieren aus Standardsituationen, doch Kopfballversuche von Bryan Cristante (13.) und Evan N Dicka (27.) verfehlen ihr Ziel. Auf der Gegenseite bleiben die Gäste durch Konter gefährlich, Hakan Calhanoglu (10.) prüft mit einem Schuss den römischen Schlussmann.

Roma drückt, bleibt aber glücklos

Nach Wiederanpfiff erhöht die AS Roma den Druck merklich und drängt auf den Ausgleich. Inter-Torhüter Yann Sommer rückt nun zusehends in den Mittelpunkt und zeichnet sich mehrfach aus, unter anderem gegen Schüsse von Paulo Dybala (52., 55.) sowie einen Kopfball von Mario Hermoso (53.). Während die Roma anrennt, bleibt die Chivu-Truppe durch schnelle Gegenstöße stets gefährlich.

Die große Chance auf die Vorentscheidung lässt Henrikh Mkhitaryan liegen, dessen Schuss in der 84. Minute nur am Pfosten landet. In der Schlussphase werfen die Hausherren alles nach vorne, doch auch der eingewechselte Artem Dovbyk findet in Goalie Sommer seinen Meister (88.).

Am Ende bringt Inter Mailand den knappen Vorsprung über die Zeit.