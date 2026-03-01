Aufatmen: Lazaro und Turin holen wichtige Punkte im Abstiegskampf

Valentino Lazaro und der FC Turin dürfen einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf bejubeln.

Am 27. Spieltag der Serie A schlagen die Turiner Lazio Rom mit 2:0. Damit springt der FCT auf Rang 14 und hat sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Absteiger.

Die Hausherren starten konzentriert in die Begegnung. ÖFB-Legionär Lazaro steht in der Startformation, nimmt über die gesamte Spielzeit eine aktive Rolle ein und sorgt mit seinen Eckbällen immer wieder für Betrieb vor dem gegnerischen Tor.

Die Bemühungen werden belohnt, als Giovanni Simeone den Ball zur 1:0-Führung im Netz unterbringt (21.). Maurizio Sarris Truppe versucht zwar ins Spiel zu finden, tut sich aber schwer, zwingende Chancen zu kreieren.

Kapitän erhöht auf 2:0

Ein Kopfball von Petar Ratkov verfehlt das Ziel (29.), und ein Schuss von Reda Belahyane wird von Torhüter Alberto Paleari pariert (37.). Kurz vor dem Pausenpfiff hat Torino durch Simeone sogar noch die Chance zu erhöhen, doch sein Abschluss wird gehalten (45.).

Die zweite Halbzeit beginnt für die Gäste denkbar ungünstig. Nach einer Vorlage von Rafael Obrador ist es Kapitän Duvan Zapata, der per Kopf auf 2:0 erhöht und damit früh für die Vorentscheidung sorgt (53.).

Lazio Rom reagiert mit Wechseln und verzeichnet zwar insgesamt mehr Ballbesitz, beißt sich aber an der Defensive der Turiner die Zähne aus. Tijjani Noslin prüft Paleari (55.), und auch Alessio Romagnoli scheitert in der Schlussphase mit einem Kopfball am starken Schlussmann der Gastgeber (87.).

Trotz einer Vielzahl an Eckbällen gelingt es den Römern nicht, den Anschlusstreffer zu erzielen, womit Torino drei wichtige Punkte einfährt und den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößert.