Trotz früher Führung: Glasners Truppe verliert im Old Trafford

Crystal Palace kann in der Premier League weiter keine Beständigkeit aufbauen. Am 28. Spieltag gibt es bei Manchester United eine 1:2-Niederlage.

Dabei bringt Maxence Lacroix die Gäste in der vierten Minute sogar in Führung. Weil er sich nach Seitenwechsel einer Notbremse bedienen muss, geht es mit Rot früh vom Platz für ihn (56.).

Den fälligen Elfmeter verwertet Bruno Fernandes zum Ausgleich, ehe Benjamin Sesko per Kopf (65.) für die Wende sorgt.

Manchester United überholt damit Aston Villa, liegt zehn Punkte hinter Tabellenführer Arsenal nun auf Rang drei. Crystal Palace hat auf Rang 14 den Abstiegskampf noch nicht ganz überwunden, andererseits sind mit 35 Punkten auch die europäischen Startplätze noch in Reichweite.

Tottenham unterliegt bei Fulham 1:2, Kevin Danso kommt erst in der 90. Minute auf den Platz. Brighton and Hove Albion feiert ein 2:1 über Nottingham Forest und zieht damit an Crystal Palace vorbei.