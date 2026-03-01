Manchester United Manchester United MUN Crystal Palace Crystal Palace CRY
Endstand
2:1
0:1 , 2:0
  • Maxence Lacroix
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Trotz früher Führung: Glasners Truppe verliert im Old Trafford

Crystal Palace unterliegt, weil der Torschütze wegen Torraubs fliegt. Der folgende Elfmeter leitet die Wende zugunsten von Mancheter United ein.

Trotz früher Führung: Glasners Truppe verliert im Old Trafford Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Crystal Palace kann in der Premier League weiter keine Beständigkeit aufbauen. Am 28. Spieltag gibt es bei Manchester United eine 1:2-Niederlage.

Dabei bringt Maxence Lacroix die Gäste in der vierten Minute sogar in Führung. Weil er sich nach Seitenwechsel einer Notbremse bedienen muss, geht es mit Rot früh vom Platz für ihn (56.).

Den fälligen Elfmeter verwertet Bruno Fernandes zum Ausgleich, ehe Benjamin Sesko per Kopf (65.) für die Wende sorgt.

Manchester United überholt damit Aston Villa, liegt zehn Punkte hinter Tabellenführer Arsenal nun auf Rang drei. Crystal Palace hat auf Rang 14 den Abstiegskampf noch nicht ganz überwunden, andererseits sind mit 35 Punkten auch die europäischen Startplätze noch in Reichweite.

Tottenham unterliegt bei Fulham 1:2, Kevin Danso kommt erst in der 90. Minute auf den Platz. Brighton and Hove Albion feiert ein 2:1 über Nottingham Forest und zieht damit an Crystal Palace vorbei.

Mehr zum Thema

Premier League LIVE: Manchester United - Crystal Palace

Premier League LIVE: Manchester United - Crystal Palace

Premier League
Verliert der DFB Nagelsmann nach der WM an die Premier League?

Verliert der DFB Nagelsmann nach der WM an die Premier League?

Premier League
2
Ohne Haaland: Knapper City-Auswärtssieg in Leeds

Ohne Haaland: Knapper City-Auswärtssieg in Leeds

Premier League
Torspektakel! Liverpool schlägt Nachzügler West Ham deutlich

Torspektakel! Liverpool schlägt Nachzügler West Ham deutlich

Premier League
2
Später Punktgewinn für Affengrubers Elche gegen Espanyol

Später Punktgewinn für Affengrubers Elche gegen Espanyol

La Liga
Genk gewinnt mit ÖFB-Legionären gegen Gent

Genk gewinnt mit ÖFB-Legionären gegen Gent

International
Ljubicic-Hammer sichert Schalke einen Punkt in Fürth

Ljubicic-Hammer sichert Schalke einen Punkt in Fürth

International
6

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Brighton and Hove Albion Nottingham Forest FC Fulham Tottenham Hotspur Kevin Danso ÖFB-Legionäre Manchester United Crystal Palace Oliver Glasner Bruno Fernandes Maxence Lacroix Benjamin Sesko