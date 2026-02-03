Bologna FC Bologna FC BFC AC Milan AC Milan ACM
Endstand
0:3
0:2 , 0:1
NEWS

AC Milan fährt problemlosen Auswärtssieg in Bologna ein

Die Rossoneri bleiben mit einem ungefährdetem Sieg in Bologna an Stadtrivale Inter dran.

AC Milan fährt problemlosen Auswärtssieg in Bologna ein
Textquelle: © LAOLA1
Die AC Milan bleibt erster Verfolger von Stadtrivale Inter: Die "Rossoneri" setzen sich am 23. Spieltag der Serie A beim FC Bologna 3:0 durch.

Massimiliano Allegris Truppe zeigt sich gnadenlos effizient. Nach Vorarbeit von Adrien Rabiot bringt Ruben Loftus-Cheek die Gäste in Führung (20.).

Kurz vor dem Halbzeitpfiff greift der Videoassistent in das Geschehen ein und bestätigt einen Strafstoß für die Mailänder. Christopher Nkunku behält die Nerven und verwandelt sicher zum 0:2-Pausenstand (39.).

Rabiot sorgt für die frühe Entscheidung

Die Hoffnungen der Heimmannschaft auf ein Comeback erhalten unmittelbar nach Wiederanpfiff einen schweren Dämpfer, als Vorbereiter Rabiot selbst zum Abschluss kommt und den Ball zum 0:3 im Netz unterbringt (48.).

Obwohl Bologna im weiteren Verlauf mehr Ballbesitz verzeichnet und fünf Eckbälle herausholt – Milan verzeichnet keinen einzigen –, fehlt im Abschluss die letzte Präzision.

In der Schlussphase drängen die Mailänder sogar auf einen noch höheren Sieg, doch der eingewechselte Niclas Füllkrug scheitert sowohl mit einem Schuss (81.) als auch per Kopf (89.) an Federico Ravaglia.

Den Schlusspunkt setzt Federico Bernardeschi, dessen Schuss in der Nachspielzeit am Tor vorbeigeht (90.+3).

