Parma Calcio Parma Calcio PAR
Juventus Turin Juventus Turin JUV
Endstand
1:4
0:2 , 1:2
  • Andrea Cambiaso e
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Juve feiert Kantersieg, Tabellenführer Inter gewinnt ebenfalls

Im italienischen Titelkampf baut Inter die Tabellenführung vorerst auf acht Punkte aus. Juventus holt ebenfalls drei Zähler.

Juve feiert Kantersieg, Tabellenführer Inter gewinnt ebenfalls Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Im Spitzenkampf in der italienischen Serie A holt Juventus Turin am 23. Spieltag drei Punkte.

Juve bezwingt Parma auswärts klar mit 4:1. Bremer (15./54.), McKennie (37.) und David (64.) treffen für die Turiner. Das Tor der Hausherren ist ein Eigentor von Cambiaso, der im Fünfer klären will, die Kugel aber völlig falsch trifft (51.).

Durch Bremer folgt aber nur wenige Minuten später die Reaktion des italienischen Rekordmeisters. Für den vermeintlichen Schlusspunkt sorgt Openda (90.+1), jedoch steht er vor seinem Sprint knapp im Abseits.

Juventus hält nun bei 45 Punkten und ist derzeit Tabellenvierter. In dieser Runde könnte die Roma mit einem Dreier aber noch vorbeiziehen.

Tabellenführer Inter baut Vorsprung aus

Die Tabellenführung vorzeitig auf acht Zähler ausgebaut hat Inter Mailand mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Cremonese.

Martinez (16.) und Zielinski (31.) erzielen die Tore. Es ist der vierte Ligasieg in Folge, mit 55 Punkten liegt man derzeit acht vor Stadtrivale Milan (22 Spiele).

Für Cremonese hingegen ist es das zehnte sieglose Pflichtspiel in Serie.

Kommentare

