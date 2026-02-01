Juve feiert Kantersieg, Tabellenführer Inter gewinnt ebenfalls

Im Spitzenkampf in der italienischen Serie A holt Juventus Turin am 23. Spieltag drei Punkte.

Juve bezwingt Parma auswärts klar mit 4:1. Bremer (15./54.), McKennie (37.) und David (64.) treffen für die Turiner. Das Tor der Hausherren ist ein Eigentor von Cambiaso, der im Fünfer klären will, die Kugel aber völlig falsch trifft (51.).

Durch Bremer folgt aber nur wenige Minuten später die Reaktion des italienischen Rekordmeisters. Für den vermeintlichen Schlusspunkt sorgt Openda (90.+1), jedoch steht er vor seinem Sprint knapp im Abseits.

Juventus hält nun bei 45 Punkten und ist derzeit Tabellenvierter. In dieser Runde könnte die Roma mit einem Dreier aber noch vorbeiziehen.

Tabellenführer Inter baut Vorsprung aus

Die Tabellenführung vorzeitig auf acht Zähler ausgebaut hat Inter Mailand mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Cremonese.

Martinez (16.) und Zielinski (31.) erzielen die Tore. Es ist der vierte Ligasieg in Folge, mit 55 Punkten liegt man derzeit acht vor Stadtrivale Milan (22 Spiele).

Für Cremonese hingegen ist es das zehnte sieglose Pflichtspiel in Serie.