Transfer am Deadline Day: Sunderland bricht Weltrekord

Der AFC Sunderland bricht einen weltweiten Rekord!

Neben dem 3:0-Heimerfolg gegen den FC Burnley gibt es am Montagabend eine weitere frohe Botschaft für die Fans des Premier-League-Aufsteigers.

Der Klub verpflichtet Flügelstürmer Nilson Angulo von RSC Anderlecht. Gut 17 Millionen Euro sollen die Engländer demnach für den Offensivmann nach Belgien transferieren.

Mit Ausgaben in einer Höhe von stolzen 212 Millionen Euro avanciert Sunderland zum Aufsteiger mit den höchsten Transferausgaben weltweit und löst damit Ligakonkurrent Nottingham Forest (198 Millionen Euro, 2022/23) ab.