Vertrag unterzeichnet! San Siro an Milan und Inter verkauft

Die beiden Mailänder Großklubs besitzen jetzt ihr Stadion. Eine Sanierung ist geplant.

Vertrag unterzeichnet! San Siro an Milan und Inter verkauft
Das San Siro in Mailand zählt zu einer der legendärsten Fußballstadien Europas. Die Arena ist allerdings bereits in die Jahre gekommen und die beheimateten Großklubs AC Milan und Inter Mailand streben einer Modernisierung an.

Dazu war ein Verkauf geplant. Beide Klubs bestätigen jetzt die Genehmigung des Verkaufs und die Unterzeichnung eines Vertrags in einer Stellungnahme.

Das Meazza-Stadion und das umliegende Areal fällt damit bald offiziell in den Besitz beider Klubs.

Bereits Mitte September wurde ein derartiger Deal publik. Rundum das Stadion sollen ein Einkaufszentrum, Büroflächen, ein Hotel, ein Park, ein Museum, ein medizinisches Zentrum und ein Fanshop entstehen. Die Fertigstellung ist von 2027 bis 2031 geplant (mehr Infos >>>).

